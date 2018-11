Lillehammer (Norsko) - Sprinty Světového poháru volnou technikou v Lillehammeru vyhráli na úvod třídílné minitour Ital Federico Pellegrino a Švédka Jonna Sundlingová. Všech pět českých běžců na lyžích vypadlo v kvalifikaci.

V ženském finále brzy nasadila k trháku olympijská vítězka ve sprintu z Pchjongčchangu Stina Nilssonová, ale díky skvělému závěru ji ve finiši předstihla Sundlingová a slavila premiérový triumf v seriálu. Dosud byla nejlépe druhá v březnovém sprintu ve Falunu. V kvalifikaci přitom skončila až šestadvacátá.

Mužům kraloval Pellegrino, jenž využil pomalejšího tempa a v závěrečném stoupání nasadil k rozhodujícímu trháku. Stříbrný z Pchjongčchangu si dojel pro 12. vítězství v SP. Druhý skončil Nor Emil Iversen, třetí místo obsadil Kanaďan Alex Harvey.

Vítěz kvalifikace a úřadující olympijský šampion Nor Johannes Hösflot Klaebo v semifinále zlomil hůlku a dojel poslední. Nespravil si tak chuť po úvodním sprintu z Ruky, kde vlastní chybou v cílové rovince přišel o prvenství.

Z Čechů měl nejblíže k bodovému zisku Michal Novák, který na 54. místě ztratil na postup více než tři sekundy. Daleko za elitní třicítkou zůstali i Adam Fellner, Petr Knop, Kateřina Razýmová a Petra Nováková, jež v Lillehammeru před třemi lety dosáhla šestým místem ve skiatlonu nejlepšího výsledku v SP.

Výsledky SP v běhu na lyžích v Lillehammeru - sprinty volně (1,6 km):

Muži: 1. Pellegrino (It.) 3:19,14, 2. Iversen (Nor.) -0,47, 3. Harvey (Kan.) -0,71, 4. Skar -0,94, 5. Krogh (oba Nor.) -1,09, 6. Hakola (Fin.) -2,46, ...v kvalifikaci 54. M. Novák, 88. Fellner, 97. Knop (všichni ČR).

Průběžné pořadí SP (po 3 z 32 závodů): 1. Bolšunov (Rus.) 210, 2. Iversen 176, 3. Klaebo (Nor.) 133, 4. Halfvarsson (Švéd.) 124, 5. Brandsdal (Nor.) 92, 6. Harvey 84.

Ženy: 1. Sundlingová 2:52,74, 2. Nilssonová (obě Švéd.) -0,34, 3. Bjornsenová (USA) -3,03, 4. Settlinová (Švéd.) -3,82, 5. Skistadová (Nor.) -6,65, 6. Falková (Švéd.) -9,81, ...v kvalifikaci 48. Razýmová, 56. Nováková (obě ČR).

Průběžné pořadí SP (po 3 z 32 závodů): 1. Bělorukovová (Rus.) 150, 2. Nilssonová 110, 3. Ingemarsdotterová 107, 4. Kallaová (obě Švéd.) 106, 5. Pärmakoskiová (Fin.) 101, 6. Johaugová (Nor.) 100.