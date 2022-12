Sprinty biatlonistů v Kontiolahti vyhráli Bö a Hauserová, Češi se neprosadili

Kontiolahti (Finsko) - Sprinty biatlonistů v Kontiolahti vyhráli Nor Johannes Thingnes Bö a Rakušanka Lisa Theresa Hauserová. Čeští reprezentanti se v dnešních závodech Světového poháru ve Finsku neprosadili. Markéta Davidová udělala dvě chyby na střelnici a skončila dvaadvacátá, nejlepší muž Michal Krčmář byl ještě o deset příček horší.

Davidová měla závod výborně rozjetý a po čisté položce vleže ztrácela z osmého místa na průběžně vedoucí Norku Ingrid Landmark Tandrevoldovou zhruba pět sekund. Vestoje ale netrefila dva terče včetně toho posledního, který jí byl osudným už při vytrvalostním závodě. "Za dva je dneska asi moc," posteskla si v rozhovoru pro Českou televizi.

Propadla se na osmnáctou příčku a pozici ve druhé desítce ve vyrovnaném závěru na trati neudržela. "Myslím si, že jsem měla skvělé lyže. Trošičku mě mrzí, že jsem nedokázala nic sjet. Měla jsem pocit, že jsem docela jela, ale holky asi jely ještě rychleji," litovala nejlepší česká biatlonistka, která měla až osmnáctý běžecký čas. V cíli ztratila 54,2 sekundy a před nedělní stíhačkou ji dělí zhruba patnáct sekund od první desítky. Na stupně vítězů má manko téměř půl minuty.

Hauserová nechala zapomenout na nevydařený vytrvalostní závod a tentokrát byla na střelnici přesná. Když k tomu přidala devátý nejrychlejší běh, byla z toho výhra o 17,3 sekundy před Italkou Lisou Vitozziovou. Ta doplatila na jednu chybu na střelnici, ale i druhá příčka jí stačila k posunu do čela SP.

Davidová byla jedinou českou biatlonistkou, která dnes bodovala. Do stíhacího závodu ji doprovodí ještě dvaapadesátá Lucie Charvátová a osmapadesátá Tereza Voborníková.

Mezi muži se na bodované příčky dostal jen Krčmář. Stříbrný olympijský medailista z roku 2018 minul poslední terč a navíc ho srazil pomalý běh. Měl až dvaačtyřicátý běžecký čas se ztrátou více než minuty a půl na vítězného Nora. "Já jsem do toho dával úplně všechno. Přišlo mi, že to jede, ale podle času, co jsem viděl, tak to nejelo. Dostal jsem naloženo a musíme si to vyhodnotit. Nejsem z toho úplně nadšenej," řekl.

Nulou na střelnici se blýskl Tomáš Mikyska, ale na trati byl ještě výrazně pomalejší než Krčmář a obsadil 42. místo. Do stíhačky se navzdory dvěma chybám dostal Mikuláš Karlík, který odstartuje z 51. místa. Jakubovi Štvrteckému po třech chybách utekl stíhací závod o pět pozic, Jonáš Mareček o pět příček za ním uzavřel sedmou desítku pořadí.

Úřadující olympijský šampion z této disciplíny Bö běžel ze všech nejrychleji, takže i po jednom trestném kole zvítězil o 10,4 sekundy před krajanem Sturlou Holmem Laegreidem, který byl na střelnici bezchybný. Třetí skončil rovněž přesně střílející Němec Roman Rees. Bö se díky vítězství posunul do čela průběžného pořadí SP, které vede o bod před Švédem Martinem Ponsiluomou.

Výsledky SP v biatlonu v Kontiolahti

Muži - sprint (10 km): 1. J. T. Bö 23:09,0 (1 trest. okruh), 2. Laegreid (oba Nor.) -10,5 (0), 3. Rees (Něm.) -28,8 (0), 4. Samuelsson (Švéd.) -36,2 (1), 5. Jacquelin (Fr.) -39,5 (1), 6. Andersen (Nor.) -49,7 (1), ...32. Krčmář -1:49,8 (1), 42. Mikyska 2:03,8 (0), 51. Karlík -2:14,2 (2), 65. Štvrtecký -2:38,3 (3), 70. Mareček (všichni ČR) -2:49,4 (2)

Průběžné pořadí SP (po 2 závodech): 1. J. T. Bö 119 bodů, 2. Ponsiluoma (Švéd.) 118, 3. Laegreid 115, 4. Rees 110, 5. Hartweg (Švýc.) 100, 6. Samuelsson 95, ...20. Krčmář 37, 39. Štvrtecký 14.

Ženy - sprint (7,5 km): 1. Hauserová (Rak.) 20:39,5 (0), 2. Vittozziová (It.) -17,3 (1), 3. Perssonová (Švéd.) -24,2 (0), 4. Lunderová (Kan.) -25,4 (0), 5. Weidelová (Něm.) -26,6 (0), 6. Herrmannová-Wicková (Něm.) a Tandrevoldová (Nor.) obě -31,6 (1), ...22. Davidová -54,2 (2), 52. Charvátová -1:50,3 (3), 58. Voborníková -2:04,3 (1), 70. Jislová -2:34,6 (3), 73. Václavíková (všechny ČR) -2:48,2 (2).

Průběžné pořadí SP (po 2 závodech): 1. Vittozziová 135, 2. Tandrevoldová 115, 3. H. Öbergová (Švéd.) 113, 4. Hauserová 99, 5. Perssonová 88, 6. Voigtová (Něm.) 80, ...13. Davidová 55, 34. Voborníková 19, 49. Václavíková 2.