New York - Hvězdná americká atletka Allyson Felixová se poprvé stala matkou. Třiatřicetiletá majitelka šesti zlatých a tří stříbrných olympijských medailí porodila dceru Camryn. Na svět ji přivedla již 28. listopadu, kvůli zdravotním komplikacím ale zveřejnila radostnou událost až nyní. Camryn je dosud na jednotce intenzivní péče pro novorozence, ale její stav není vážný.

"Je neuvěřitelné, jak rychle se člověku změní priority. V té chvíli jsem se starala jedině o to, aby moje dcera byla v pořádku. Nezajímalo mě, jestli ještě někdy budu běhat. Jen jsem se modlila, aby byla OK. Už se jí ale daří dobře a jsem za to vděčná," napsala Felixová pro ESPN.

Nejúspěšnější atletka olympijské historie se každopádně pokusí k závodění vrátit a v Tokiu 2020 se může představit na své páté olympiádě. Vedle devíti medailí z předchozích her má ve sbírce také 16 cenných kovů z mistrovství světa, z toho jedenáct zlatých. Získala je na tratích 200 a 400 metrů a ve sprinterských štafetách.