Sprintera Macíka před semifinále MS rozhodila srážka vozíků, vadilo mu čekání

Budapešť - Sprintera Ondřeje Macíka rozhodila těsně před jeho semifinálovým během na mistrovství světa srážka vozíků. Neutrpěl při ní žádné zranění, ale při následném čekání po odkladu startu přišel o optimální naladění na závod. I proto zaběhl čas 21,71 sekundy, což byl o 31 setin pomalejší výkon než v rozběhu. Po závodě to řekl českým novinářům.

Nehoda se stala, když golfový vozík jako obvykle vezl atlety z rozcvičovacího stadionu na hlavní. "Mě to zaskočilo, jako by vás nabouralo auto, nečekáte to," popsal první reakci Macík. Byl otřesený. Andrewa Hudsona, který seděl poblíž, trefilo sklo do oka. Po nárazu skončil na zemi dobrovolník, který jel jako spolujezdec ve druhé vozíku.

Jamajského sprintera i dobrovolníka prohlíželi lékaři, po ošetření byli v pořádku. Kvůli tomu nabralo Macíkovo první semifinále zpoždění a místo ve 20:20 odstartovalo o více než dvacet minut později. "Kdybychom běželi hned, jak jsme měli, bylo by to asi lepší, ale jak jsme tam zchladli na těch 20 minut, nebylo to příjemné. Už bylo i trochu chladněji, úplně mi to nesedělo," litoval Macík.

I Hudson do semifinále nastoupil a doběhl pátý v čase 20,38. "Mám pocit, jako by se to všechno stalo ve zpomaleném filmu. Dostal jsem přímý zásah a kus skla mi vlétl do oka. Většinu skla z něj dostali. Teď se musím vrátit, aby mi to prohlédli znovu a ujistili se, že je to OK. Vidím teď rozmazaně," líčil Jamajčan po semifinále.

Litoval, že jeho výkon nestačil na postup. "V rozbězích jsem se cítil tak dobře, takže tohle je pro mě velká smůla. Rozhodl jsem se běžet, ale nebylo to samozřejmě ideální. Možná příště půjdu (na stadion) pěšky," uvedl. Nakonec si přeci jen bude moci cestu vyzkoušet v pátečním finále, protože jamajská výprava podala protest a jury s ohledem na úraz zařadila Hudsona jako devátého aktéra do finále. Poběží v první dráze.

Účastníkem nehody byl i dvojnásobný světový šampion Noah Lyles, který chce po triumfu na stovce získat ceněný sprinterský double. A třeba i ohrozit světový rekord 19,19 sekundy Usaina Bolta. Na instagramu před šampionátem vyhlásil, že dvoustovku poběží za 19,10. Macík svému oblíbenci věří. "Zaběhl 19,76 v semifinále po tom všem. Mohlo by to být hezké zakončení šampionátu na 200 metrů. Budu to sledovat," řekl. Lyles při průchodu mixzónou jen ujistil, že je zdravý.