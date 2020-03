Sprintem žen začne na Vysočině SP biatlonistů bez diváků

Nové Město na Moravě (Žďársko) - Sprintem žen dnes začne Světový pohár v biatlonu, který se v Novém Městě na Moravě uskuteční bez fanoušků. Závod před prázdnými tribunami ve Vysočina Areně začne v 17:35. První sprint od zisku bronzu na mistrovství světa pojede Lucie Charvátová.

Startovní pole čítá 99 závodnic a se sedmičkou vystartuje Eva Kristejn Puskarčíková. V úvodu sezony SP ve sprintu dvakrát třetí Markéta Davidová pojede jako třiadvacátá. Charvátová oblékne číslo 41 a Jessica Jislová šedesátku.

Na Charvátovou doléhá náročná sezona, ale na sprint se těšila. "Je to rozhodně moje letošní velmi vydařená disciplína, jsem v ní sebejistější, takže bych si to nechtěla úplně pokazit. Nějaký bod bych ráda připsala, ale nebudu se zlobit, když se to nepovede," řekla překvapivě třetí žena sprintu na MS v Anterselvě.

Při neúčasti nachlazené Norky Marte Olsbuové Röiselandové jsou favoritkami její krajanka Tiril Eckhoffová a Italka Dorothea Wiererová.

O konání biatlonových závodů na Vysočině bez diváků rozhodla v pondělí Bezpečnostní rada státu kvůli riziku šíření nového typu koronaviru.