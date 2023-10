Sprint formule 1 v USA vyhrál Verstappen před Hamiltonem a Leclercem

Austin (USA) - Již jistý trojnásobný mistr Max Verstappen vyhrál sprint ve Velké ceně USA. Nizozemský jezdec Red Bullu porazil na trati v Austinu Lewise Hamiltona z Mercedesu o více než devět vteřin. Třetí dojel Charles Leclerc z Ferrari, který na Verstappena ztratil takřka 18 sekund. Hlavní závod se uskuteční dnes od 21:00 SELČ.

Verstappen vyhrál třetí z pěti letošních sprintů. Před USA triumfoval také v Rakousku a Belgii. Rodák z Hasseltu, který si zajistil v předchozí Velké ceně Kataru třetí titul za sebou, má v čele mistrovství světa 441 bodů, o 213 více než druhý týmový kolega Sergio Pérez.

Verstappen zažil těžší chvíle jen na startu, kde musel tvrdě odrážet Leclercův útok. Vedení ale udržel a Leclerc naopak v dalších zatáčkách přišel i o druhé místo, když se přes něj dostal Hamilton.

"Po startu to bylo celkem těsné, ale naštěstí je tu v nájezdu do první zatáčky dost prostoru. To mi rozhodně pomohlo. Pak už jsem si mohl jet vlastní závod," řekl před televizními kamerami Verstappen.

Hamilton se sice několik kol držel za Verstappenem v rozmezí jedné vteřiny, zaútočit ale nedokázal. Čerstvý světový šampion mu navíc začal později ujíždět a dojel do cíle s jistým náskokem. Hamilton získal sedm bodů, díky nimž se přiblížil v pořadí mistrovství světa druhému Pérezovi na rozdíl 27 bodů.

"Byla to zábava. Měl jsem dobrý start a v prvním kole to byl pěkný souboj s Charlesem. Snažil jsem se pak přiblížit i Maxovi, ale jejich rychlost je v tuto chvíli jednoznačná," uvedl Hamilton.

Potvrdit dominanci se pokusí Verstappen také v hlavním závodě, kde zaútočí na jubilejní 50. vítězství v F1 a patnácté letos. Tím by vyrovnal svůj rekordní počin z minulé sezony. Závod ale zahájí až ze šesté příčky, neboť v kvalifikaci porušil traťové limity a komisaři mu smazali jeho nejrychlejší čas. Z pole position odstartuje Leclerc.

Výsledky sprintu ve Velké ceně USA formule 1

Sprint: 1. Verstapen (Niz./Red Bull) 31:30,849, 2. Hamilton (Brit./Mercedes) -9,465, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -17,987, 4. Norris (Brit./McLaren) -18,863, 5. Pérez (Mex./Red Bull) -22,928, 6. Sainz (Šp./Ferrari) -28,307.

Průběžné pořadí MS: 1. Verstappen 441, 2. Pérez 228, 3. Hamilton 201, 4. Alonso (Šp./Aston Martin) 183, 5. Sainz 156, 6. Leclerc 151.

Pohár konstruktérů: 1. Red Bull 669, 2. Mercedes 334, 3. Ferrari 307, 4. Aston Martin 230, 5. McLaren 224, 6. Alpine 92.