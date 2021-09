Sprint formule 1 v Monze vyhrál Bottas před Verstappenem

Monza (Itálie) - Sprint před Velkou cenou Itálie formule 1 vyhrál Valtteri Bottas z Mercedesu. Druhý na okruhu v Monze skončil Max Verstappen a navýšil náskok na prvním místě průběžného pořadí mistrovství světa.

Pilot Red Bullu, který vede šampionát s náskokem pěti bodů před dnes až pátým Lewisem Hamiltonem z Mercedesu, navíc do nedělního závodu odstartuje z prvního místa. Bottas se totiž po výměně motoru zařadí na poslední příčku.

Bottas odstartoval z prvního místa, které bez větších problémů udržel až do konce a vyhrál s náskokem 2,3 sekundy. Pro vítězství si finský pilot dojel pět dní poté, co bylo oznámeno, že po sezoně z Mercedesu odejde do Alfy Romeo.

Verstappenovi, který vyhrál premiérový sprint v Silverstonu, Bottasova výměna motoru zajistila sedmou pole position z posledních osmi závodů. Jeho sérii dokázal narušit pouze Hamilton, který ale v Monze bude na startu až čtvrtý.

Sedminásobného mistra světa připravil o lepší výsledek nepovedený start, po kterém se propadl na pátou příčku. Dostali se před něj oba jezdci McLarenu Daniel Ricciardo a Lando Norris, za kterým sice Hamilton držel minimální odstup, ale předjet ho nedokázal.

Velká cena Itálie, závod mistrovství světa vozů formule 1 - sprint:

1. Bottas (Fin./Mercedes) 27:54,078, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -2,325, 3. Ricciardo (Austr./McLaren) -14,534, 4. Norris (Brit./McLaren) -18,835, 5. Hamilton (Brit./Mercedes) -20,011, 6. Leclerc (Mon./Ferrari) -23,442, 7. Sainz (Šp./Ferrari) -27,952, 8. Giovinazzi (It./Alfa Romeo) -31,089, 9. Pérez (Mex./Red Bull) -31,680, 10. Stroll (Kan./Aston Martin) -38,671.

Pozn.: Bottas bude kvůli výměně motoru v nedělním závodě na konci startovního roštu.