Sprint F1 v Ázerbájdžánu vyhrál Peréz před Leclercem a Verstappenem

Baku - Mexický jezdec Sergio Pérez vyhrál sprint v rámci Velké ceny Ázerbájdžánu formule 1 a snížil náskok vedoucího muže šampionátu a týmového kolegy Maxe Verstappena na třináct bodů. Třiatřicetiletý pilot Red Bullu porazil v závodě na 17 kol v Baku o více než čtyři sekundy Charlese Leclerca z Ferrari. Verstappen, který dokončil závod po kolizi s Georgem Russellem s poškozeným vozem, projel cílem jako třetí.

"Bylo to dobré. Tyhle závody jsou zrádné a je v nich na nás velký tlak. Chtěli jsme získat co největší počet bodů, ale také jsme věděli, že hlavní závod je až zítra," řekl před televizními kamerami Pérez, jenž do nedělního závodu odstartuje jako třetí. "Není to ideální pozice, ale dám do toho vše a pokusím se vyhrát," doplnil.

Ze druhé příčky startující Pérez se dostal před Leclerca v osmém kole. Na monackého jezdce později útočil také Verstappen, ale neuspěl. Úřadující mistr světa a lídr průběžného pořadí doplatil na poškození, které utržil po kontaktu s Russellem v úvodu závodu. Po něm se propadl na čtvrté místo, ale pak využil výjezd safety caru po nehodě Júkiho Cunody a při restartu se vrátil na třetí příčku. S pilotem Mercedesu si souboj důrazně vyříkal i v cíli.

"Nechápu, proč někdo musí v prvním kole takhle riskovat. Aby mi najel do bočnice a udělal mi v ní díru. Všichni jsme měli studené pneumatiky a je snadné probrzdit," zlobil se Verstappen. "Jeho vysvětlení, že se mu zablokovala kola, nebo ať se podívám na záběry z vozu, je fakt krásné. Nedává to smysl. Vybojovali jsme nakonec třetí místo a máme pěkné body, ale je to tak, jak to je," uvedl dvojnásobný mistr světa.

Čtvrtý Russell se proti Verstappenově kritice hájil. "Jako jezdec jsem tu od toho, abych bojoval a vyhrával. Nebudu se držet zpátky jen proto, že Verstappen bojuje o titul mistra světa," prohlásil Brit pro Sky Sports. "Překvapilo mě, že se pořád držel na vnějšku tratě. Ani jeden z kontaktů nebyl úmyslný. Snažil jsem se, co to šlo, aby to bylo čisté. Překvapilo mě, jak o tu pozici bojoval, i když jsem byl na vnitřku," řekl Russell.

Sprint v Baku se jel poprvé jako samostatný závod, který neměl vliv na startovní pořadí v nedělní Grand Prix. Kvalifikace na hlavní závod se jela již v pátek a vyhrál ji Leclerc.

"Trochu se mi potvrdilo, co jsme si mysleli. Red Bull je v závodním tempu stále před námi. Nesmíme ale zapomenout, jak moc jsme zaostávali ještě dva závody zpět," řekl Leclerc. "Posunuli jsme se dopředu. Stále sice nejsme tam, kde chceme být, ale když už nemůžeme vyhrát, pokusíme se získat alespoň maximální počet bodů," dodal.

Velká cena Ázerbájdžánu odstartuje v neděli ve 13:00 SELČ.

Velká cena Ázerbájdžánu, závod mistrovství světa vozů formule 1:

Sprint: 1. Pérez (Mex./Red Bull) 33:17,667, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -4,463, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -5,065, 4. Russell (Brit./Mercedes) -8,532, 5. Sainz (Šp./Ferrari) -10,388, 6. Alonso (Šp./Aston Martin) -11,663, 7. Hamilton (Brit./Mercedes) -16,503, 8. Stroll (Kan./Aston Martin) -18,417, 9. Albon (Thaj./Williams) -21,757, 10. Piastri (Austr./McLaren) -22,851.

Průběžné pořadí MS: 1. Verstappen 75 b., 2. Pérez 62, 3. Alonso 48, 4. Hamilton 40, 5. Sainz 24, 6. Russell 23, 7. Stroll 21, 8. Leclerc 13, 9. Norris (Brit./McLaren) 8, 10. Hülkenberg (Něm./Haas) 6.

Pohár konstruktérů: 1. Red Bull 137, 2. Aston Martin 69, 3. Mercedes 63, 4. Ferrari 37, 5. McLaren 12, 6. Alpine 8, 7. Haas 7, 8. Alfa Romeo 6, 9. AlphaTauri a Williams po 1.