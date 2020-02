Sprint biatlonistů vyhrál Loginov, Čechům se nevedlo

Anterselva (Itálie) - Čeští biatlonisté po dvou medailových závodech tentokrát na mistrovství světa neuspěli. V dnešním mužském sprintu nejlepší z nich Michal Krčmář obsadil 39. místo. Vyhrál Rus Alexandr Loginov, který vylepšil stříbrnou medaili z loňského šampionátu v Östersundu.

Finišman čtvrteční bronzové smíšené štafety Krčmář potvrdil, že se mu ve sprintech po Novém roce nedaří. V posledních dvou závodech SP obsadil v této disciplíně 57. a 38. příčku. Dnes netrefil dva terče vleže a nedařilo se mu ani na trati, měl až 43. běžecký čas. "Bylo to hodně špatný. Pocitově to byl nejhorší sprint, fakt nejhorší sprint letos," hodnotil Krčmář.

Dvě chyby udělal rovněž jeho kolega z úspěšného mixu Ondřej Moravec, který se v běhu zařadil na konec páté desítky a obsadil 46. příčku. "No, nebylo na to, no. Není na co se vymlouvat," konstatoval Moravec.

Těsně za Moravcem skončil se třemi chybami Jakub Štvrtecký. Všichni vyrazí do stíhačky se zhruba dvouminutovou ztrátou v rozmezí necelých deseti sekund. Adam Václavík rovněž netrefil tři terče a ze 64. místa do stíhacího závodu nepostoupil.

Loginov díky bezchybné střelbě a výbornému běhu těsně porazil Francouze Quentina Fillona Mailleta, který musel na jedno trestné kolo. Bronz získal další Francouz Martin Fourcade.

Na stupních vítězů se tak potkají Loginov s Fourcadem, kteří spolu měli v minulosti otevřený konflikt. Na MS 2017 Francouz atakoval Loginova při předávce při smíšené štafetě a Rusové mu pak na stupních vítězů nepodali ruku.

Těsně za medailovými příčkami skončili norští bratři Tarjei a Johannes Thingnes Böovi. Vítěz dvou sprintů v této sezoně J. T. Bö přišel o medaili v závěrečném kole, na pátém místě na bronzového Fourcada ztratil 4,4 sekundy.

Muži - sprint (10 km): 1. Loginov (Rus.) 22:48,1 min. (0 trest. okruhů), 2. Fillon Maillet -6,5 (1), 3. M. Fourcade (oba Fr.) -19,5 (0), 4. T. Bö -22,5 (0), 5. J.T. Bö (oba Nor.) -23,9 (1), 6. Jacquelin (Fr.) -29,8 (1), 7. Peiffer -39,7 (0), 8. Horn (oba Něm.) -44,4 (2), 9. Leitner (Rak.) -52,1 (0), 10. Pidručnyj (Ukr.) -56,4 (1), ...39. Krčmář -1:58,0 (2), 46. Moravec -2:04,5 (2), 47. Štvrtecký -2:07,4 (3), 64. Václavík (všichni ČR) -2:45,4 (3).

Průběžné pořadí SP (po 14 z 24 závodů): 1. M. Fourcade 649, 2. Fillon Maillet 586, 3. J.T. Bö 522, 4. T. Bö 504, 5. Desthieux (Fr.) 502, 6. Loginov 496, ...22. Krčmář 196, 28. Moravec 142, 47. Štvrtecký 58, 70. Václavík 19, 75. Šlesingr 12, 77. Krupčík (oba ČR) 7.