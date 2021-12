Springsteen prodal Sony Music svůj katalog písní za asi půl miliardy dolarů

Washington - Americký zpěvák a několikanásobný držitel ceny Grammy Bruce Springsteen prodal svůj kompletní hudební katalog firmě Sony Music. Ve čtvrtek to oznámili zpěvák i společnost Sony, neuvedli však cenu transakce. Podle magazínu Billboard se však zaplacená částka mohla pohybovat kolem půl miliardy dolarů (11,2 miliardy korun). To je výrazně více než asi 300 milionů dolarů (6,7 miliardy korun), které za svůj katalog před rokem obdržel písničkář Bob Dylan.

Sony se nákupem stala vlastníkem práv k mnoha Springsteenovým hitům, jako například Born in the U.S.A., Glory Days, Dancing in The Dark a Thunder Road. Firma udržuje se 72letým Springsteenem vztahy již téměř 50 let skrze svou značku Columbia Records.

"Já jsem rozhodně jedním z umělců, který může skutečně říct, že když jsem se v roce 1973 upsal Columbia Records, přišel jsem na správné místo," uvedl Springsteen ve vyjádření. "Jsem nadšený, že můj odkaz ponese nadále společnost a lidé, které znám a kterým důvěřuji," dodal.

Springsteen je držitelem 20 cen Grammy a je jedním z nejrespektovanějších hudebníků ve Spojených státech. Řada jeho raných písní pojednává o tématech z prostředí chudších Američanů a mísí sociální a politická témata s poetickými texty.

Zpěvák rovněž vyhrál prestižní divadelní cenu Tony za svoje sólo představení na Broadwayi nazvané Springsteen on Broadway. Je také držitelem filmové ceny Oscar za úvodní píseň k filmu Philadephia z roku 1993.

Katalogy svých písní prodali nedávno také někteří další legendární zpěváci, kromě Boba Dylana například Paul Simon, Stevie Nicksová z kapely Fleetwoodd Mac či Neil Young.

I přes velmi vysokou pořizovací částku katalogů se podle agentury AFP jedná v dlouhodobém měřítku o velmi lukrativní obchod. Vydavatelské společnosti totiž koupí práv získávají nárok na malý poplatek, takzvanou tantiému, z každého přehrání interpretovy písně, ať již v rádiu či například na stále oblíbenějších streamovacích platformách.