Jičín - Škody způsobené sprejerem v Prachovských skalách na Jičínsku jsou nevyčíslitelné. Neznámý pachatel tam na dvou místech postříkal barevnými spreji skálu. Správa majetku rodiny Schliků, kterým skály patří, zvažuje bezpečností opatření. ČTK to dnes řekl Vladimír Tekverk ze správy majetku rodiny.

Podle něj má každé poškozené místo pískovcového masivu plochu asi dva až tři metry na délku a necelý metr na výšku. "Jeden je větší, jeden menší. Můj soukromý názor je, že bez poškození povrchu skály to odstranit nejde. Snad by to šlo nějakým kartáčem, zkrátka technicky. Chemické čištění je nesmysl. Otázka je, jestli se do toho vůbec pouštět. Nejraději bych toho pachatele chytil, aby to tím kartáčkem na zuby vyčistil," řekl ČTK Tekverk. Nic takového ve skalách nepamatuje. "Objevují se vyryté nápisy, ale tohle je možná ještě horší, je to více vidět," dodal.

Případem vandalství v Prachovských skalách se zabývá policie. Škoda je předběžně vyčíslena na více než 5000 korun, podle Tekverka je ale nevyčíslitelná. "Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro možné spáchání přečinu poškození cizí věci, za což provinilci v případě dopadení a prokázání viny hrozí až tříletý trest odnětí svobody," uvedl v tiskové zprávě mluvčí jičínské policie Aleš Brendl.

Správa skal nevylučuje ve skalách vznik bezpečnostního opatření proti vandalům. "Uděláme to ve spolupráci s horolezci, které to také pořádně namíchlo. O co půjde, nebudu blíže specifikovat," dodal Tekverk.

Prachovské skály leží asi sedm kilometrů severozápadně od Jičína a patří do turisticky atraktivního Českého ráje, který leží v Královéhradeckém a z části v Libereckém kraji. Prohlídkové okruhy v Prachovských skalách jsou zpoplatněné.

V minulosti byly Prachovské skály součástí Velišského panství, které Schlikové získali už v 17. století po zavraždění Albrechta z Valdštejna při konfiskaci a novém dělení vévodova majetku. Skalní město patřilo šlechtickému rodu až do dubna roku 1948. Vrácení skal se Schlikové dočkali při restituci na počátku 90. let. K provozování prachovského skalního města se šlechtický rod naplno vrátil v roce 1999. Do té doby jej zajišťovali členové Klubu českých turistů.