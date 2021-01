Správní rada VZP probere Kabátkovo přednostní očkování

Praha - Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) se dnes bude zabývat přednostním očkováním ředitele pojišťovny Zdeňka Kabátka. Kabátek byl očkován proti covidu-19 na začátku ledna ve vinohradské nemocnici, ačkoliv podle vakcinační strategie nepatří mezi prioritní skupiny, které mají dostat vakcínu nejdříve. Jako první se očkují především zdravotníci a senioři.

Kabátek řekl, že se nechal očkovat především proto, že chtěl ochránit kolegy a zdravotníky, se kterými se denně setkává. Uvedl také, že své důvody vysvětlí správní radě a bude respektovat její rozhodnutí. Správní rada může ředitele odvolat. Rezignovat nechtěl, považoval by to za nezodpovědný krok.

Kabátek kvůli přednostními očkování sklidit kritiku. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) řekl, že každý slušný člověk by měl na to reagovat a že by Kabátek měl vyvodil důsledek sám pro sebe.

Je ale možné, že správní rada o odvolání Kabátka dnes vůbec nebude jednat. Někteří členové už dříve řekli, že odvolání žádat nebudou.

Kvůli postupu při očkování ve Státním zdravotním ústavu už rezignoval jeho ředitel Pavel Březovský. Důvodem byly informace, že se v ústavu očkovali vedle zaměstnanců i jejich příbuzní. Kvůli očkování v SZÚ pak ministr zdravotnictví odvolal svou náměstkyni Alenu Šteflovou, která se nechala přednostně očkovat společně s manželem.