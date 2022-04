Správní rada Twitteru se brání nepřátelskému převzetí Muskem

New York - Správní rada Twitteru přijala opatření platné jeden rok, jehož prostřednictvím se brání nepřátelskému převzetí společnosti miliardářem Elonem Muskem, napsala agentura Bloomberg. Šéf společnosti Tesla a nejbohatší člověk na světě dříve nabídl odkoupení provozovatele sociální sítě za více než 43 miliardy dolarů (972,2 miliardy Kč). Vlastní v něm už podíl 9,2 procenta. V reakci správní rada společnosti jednomyslně schválila plán, který by umožnil stávajícím akcionářům koupit akcie s výraznou slevou, aby se rozředily podíly nových investorů.

Tato metoda, jež se ve světě financí označuje jako "jedovatá pilulka", naznačuje, že Twitter bude s Muskem bojovat, aby zabránil nepřátelskému převzetí, uvádí mimo jiné The Guardian. V platnost by plán vstoupil, pokud by některý z akcionářů získal více než 15 procent společnosti v rámci transakce, kterou neschválila správní rada.

Opatření má trvat do 14. dubna 2023. Správní rada Twitteru plán přijala, aby získala čas, napsala agentura Bloomberg s odvoláním na obeznámený zdroj. Chce mít prostor pro analýzu a vyjednávání. Není tedy vyloučené, že Muskovu nabídku nakonec přijme.

Musk, nejbohatší člověk světa, ve čtvrtek uvedl, že v případě neúspěchu své nabídky má plán B, odmítl jej ale upřesnit.