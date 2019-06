Správkyně Hongkongu se opět omluvila, v úřadu ale zůstane

Hongkong - Správkyně Hongkongu Carrie Lamová se na dnešní tiskové konferenci znovu omluvila za krizi, kterou vyvolal kontroverzní návrh zákona, jenž by umožňoval vydávat osoby podezřelé z trestných činů z Hongkongu do pevninské Číny. Kvůli návrhu extradičního zákona vyšly v minulých dnech demonstrovat do ulic statisíce lidí. Lamová podobnou omluvu předložila písemně již o víkendu a schvalování kritizovaného zákona odložila na neurčito.

Dnes Lamová prohlásila, že projednávání návrhu zákona nebude obnoveno, pokud se vládě nepodaří rozptýlit obavy, které kolem normy panují. Protestující požadují stažení návrhu zákona o vydávání a také rezignaci Lamové, která má podporu Pekingu.

Správkyně Hongkongu nicméně dnes uvedla, že má v úmyslu dokončit svůj mandát a znovu získat důvěru veřejnosti. To znamená, že by Lamová zůstala v úřadu ještě další tři roky.

V neděli se demonstrací proti extradičnímu zákonu v sedmimilionovém Hongkongu účastnily podle organizátorů téměř dva miliony lidí, podle policie bylo účastníků 338.000. Jednalo se o rekordní počet demonstrantů od opětovného připojení Hongkongu k Číně v roce 1997.

Návrh zákona předložený hongkongskou vládou podle prodemokratických kritiků narušuje právní nezávislost poloautonomního regionu. Lidé vydaní do Číny by tam mohli podle demonstrantů čelit vágním obviněním z ohrožení národní bezpečnosti a nespravedlivým procesům.

"Jasně a zřetelně jsem vás slyšela a o všem, co se událo, jsem hluboce přemýšlela," řekla dnes Lamová. "Všem lidem v Hongkongu se co nejupřímněji omlouvám," dodala.