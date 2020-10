Spravedlnost doporučila soudům, aby zvážily konání jednání

Praha - Ministerstvo spravedlnosti dnes doporučilo předsedům soudů, aby kvůli nepříznivé epidemické situaci zvážili nutnost konání nařízených jednání i nařizování jednání nových. V tiskové zprávě o tom dnes informoval mluvčí úřadu Vladimír Řepka. Prodlení, která v této souvislosti vzniknou, nebude ministerstvo pokládat za průtahy v řízení. Doporučení bude platit od středy.

Usnesení vlády související s pandemickou situací soudům neukládají, aby omezily soudní jednání. Ministerstvo se ale domnívá, že je vhodné šéfům soudů doporučit, aby vyzvali předsedy jednotlivých soudních senátů k úvaze, zda jednání konat.

Předsedové senátů by měli podle ministerstva zejména zvážit nezbytnost osobní přítomnosti účastníků řízení i dalších lidí na jednání. V úvahu by měli vzít i to, zda existují důvody k bezodkladnému rozhodnutí soudu, například běh promlčecích lhůt. Vycházet mají také z organizačních, materiálních a personálních podmínek konkrétních soudů.

Aktuálně se soudní jednání konají, pokud je nezhatí karanténa nebo onemocnění účastníků či soudců. Může se jich účastnit i veřejnost, pokud má zakryté dýchací cesty. Například někteří trestní soudci si ale v posledních dnech stěžovali na to, že mají problém sehnat laické přísedící, kteří jsou zdraví a ochotní k soudu přijít.