Správci pražských památek chválí letní návštěvnost, chybějí ale turisté z ciziny

Praha - Správci pražských památek a provozovatelé turistických míst si podle zjištění ČTK letní návštěvnost chválí. Ve srovnání s loňskem, kdy byl cestovní ruch stále zasažen opatřeními ve spojitosti s pandemií koronaviru, se na většině míst návštěvnost zvedla. Nedosahuje ale úrovně předkrizového roku 2019, a to především u památek, které navštěvují převážně zahraniční turisté. Vyplývá to z ankety ČTK.

Na Pražský hrad zavítalo od počátku července do 24. srpna 260.475 platících návštěvníků, proti loňsku to byl nárůst o 107 procent. Za stejné období roku 2019 Hrad ale zaznamenal zhruba o polovinu vyšší návštěvnost. "Ovšem na předcovidové hodnoty se již vrátil poměr zahraničních a tuzemských návštěvníků, a to zhruba ve výši 97 procent cizinců ku tří procentům Čechů," uvedl mluvčí Správy Pražského hradu Jan Pastor.

Podobný vývoj byl patrný u Staroměstské radnice. Ve srovnání se loňskou sezonou návštěvnost vzrostla o 92 procent, za rokem 2019 zaostávala asi o 43 procent. Je to i případ Staroměstské mostecké věže. Tyto objekty totiž navštěvují hlavně turisté z ciziny, řekla mluvčí společnosti Prague City Tourism Klára Janderová.

Naopak Petřínská rozhledna a Zrcadlové bludiště podle Janderové v návštěvnosti v letních měsících převyšují průměrný týden roku 2019. "Důvodem je zejména to, že tyto objekty navštěvují hojně turisté z ČR, ale i samotní Pražané," uvedla. Dodala, že pandemie zapříčinila, že návštěvníci dávají přednost památkám, které jsou alespoň částečně venku nebo v okolí parků.

Zatím meziročně nižší návštěvnost, a to asi o 3500 lidí, má letos v srpnu Botanická zahrada hlavního města Prahy. Od začátku druhého prázdninového měsíce do 23. srpna do ní zavítalo zhruba 13.800 lidí, v roce 2019 jich bylo přibližně 16.500. Návštěvnost se podle mluvčí zahrady Michaely Bičíkové propadla za posledních 14 dní kvůli chladnějšímu a deštivému počasí. Poznamenána je také tím, že lidé letos více cestují do zahraničí. "I přesto očekáváme, že celoroční návštěvnost bude vyšší než v uplynulých letech," uvedla.

Svého miliontého letošního návštěvníka přivítala před týdnem Zoo Praha, milion lidí evidovala naposledy v předpandemickém roce 2019. "Miliontý návštěvník letos přišel přibližně ve stejných dnech, jako tomu bylo před pandemií covidu. Ve hře je tak i překonání návštěvnického rekordu z roku 2019," řekl ředitel zoologické zahrady Miroslav Bobek.

V Praze loni podle státní agentury CzechTourism nejvíce turisty lákala lanová dráha na Petřín, zoologická zahrada a Pražský hrad. Pořadí na prvních třech místech se meziročně nezměnilo. Mezi deset nejnavštěvovanějších turistických cílů se nově proti předloňsku dostaly DinoPark v obchodním centru Galerie Harfa nebo expozice Království železnic na Smíchově.