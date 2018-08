Praha - S dosavadním průběhem prázdnin je v Česku spokojena většina provozovatelů kempů, koupališť či památek. Přičítají to příznivému počasí i lepší ekonomické situaci. Díky ní si Češi dopřávají i více dovolených. Některé kempy musely v červenci návštěvníky občas i odmítat, největší nápor byl o státních svátcích. Vyplývá to z ankety ČTK.

Vedle domácích návštěvníků roste v Česku také počet turistů z Asie. Už to nejsou jen organizované skupiny, ale i individuální návštěvníci," řekla ČTK ředitelka městské organizace Plzeň - TURISMUS Zuzana Koubíková. "Zatímco dříve jezdili Asiati jen do pivovaru a pak hned odjeli, tak teď se nám začali hodně projevovat v číslech ubytovaných hostů," uvedla.

Do kempů jezdí hodně Češi, kteří se podle majitele kempu La Rocca v Konstantinových Lázních Vladimíra Šabka ke kempování vracejí. "Mladí s dětmi i lidé středního věku přijedou na kolech a mají s sebou stany. Střední třída jezdí do kempů úplně běžně," podotkl.

Řada provozovatelů se snaží lákat i na novinky, v ATC Merkuru u Novomlýnských nádrží jsou to vzduchové trampolíny, vodní skákadla a v půjčovně kol nová kola.

Odmítat návštěvníky musel kemp u jezera Kristýna v Libereckém kraji v příhraničním Hrádku nad Nisou. "Poprvé za 16 let, co jsem tady, se stalo, že jsme museli kemp uzavřít," uvedl za areál Radek Petr. V červenci to zažil dvakrát, o svátcích a o uplynulém víkendu.

Jako vydařenou hodnotí sezonu firma Lipno servis. Nejvíc přibylo návštěvníků atrakce Království lesa, přijelo jich o čtvrtinu víc než loni. "Největším tahákem však stále zůstává Stezka korunami stromů," řekl mluvčí firmy Vojen Smíšek. Za šest let provozu Stezku navštívily téměř dva miliony lidí. Naproti tomu návštěvnost stezky korunami stromů Krkonoše na úpatí Černé hory v Janských Lázních na Trutnovsku ve srovnání s loňskem, kdy atrakce zahájila provoz, klesla. "Přesto jsme spokojeni," řekla ČTK ředitelka atrakce Marie Jarkovská. Průměrná denní návštěvnost stezky je 2700 lidí, loni to bylo okolo 3000 a někdy i 4000.

Vyšší nebo srovnatelná je i návštěvnost památek. Podle kastelána šumavského hradu Kašperk Zdeňka Svobody byl nejsilnější víkend spojený se státními svátky. "Návštěvnost je letos vyšší než loni, možná dokonce atakujeme rekord z roku 2016," řekl. Hradu pomáhá, že je otevřený i v pondělí, kdy mívají jiné památky zavřeno. Někdy přišlo až přes 800 lidí, což je na hraně kapacity prohlídek.

Spokojený je i krumlovský kastelán Pavel Slavko. "Je neuvěřitelně úžasná sezona, přináší výsledky, které jsme předpokládali, i lehce nad naše předpoklady," řekl. Vysokou návštěvnost hlásí také hrad Svojanov na Svitavsku nebo Karlštejn, spokojení jsou třeba i v Lednici. "Vždy jsme se báli, že jak se začne oteplovat, všichni zamíří k vodě, ale ani letos žádný pokles nepociťujeme," řekla kastelánka Ivana Holásková. Návštěvnost Pražského hradu kopíruje minulý rok. Naproti tomu pražská zoo hlásí vyšší návštěvnost než v posledních letech. "Proti předešlým letům je tedy návštěvnost vyšší řádově o desítky tisíc lidí a i v takto horkém létě přichází do zoo denně 6000 až 9000 návštěvníků," uvedla mluvčí zahrady.

Některé regiony v turistickém ruchu ale nikdy rekordy trhat nebudou, míní majitel muzea řemesel v Letohradě na Chrudimsku Pavel Tacl. Turisté dají přednost jižním Čechám a jižní Moravě, jinak jsou podle jeho zkušeností k památkám a muzeím spíše vlažní.

Jednu z nejhorších sezon zažívá prý městské koupaliště v Moravských Budějovicích na Třebíčsku. "Prozatím máme asi 7500 návštěvníků. V předchozích letech to bylo i 15.000 lidí," řekla Miroslava Bendová, která koupaliště spravuje. Průměrná denní návštěvnost je asi 200 lidí, zatímco v loňském roce to bylo i 800 lidí.

Návštěvnické rekordy neatakuje ani plzeňské muzeum Techmania. "Sezona je zhruba podle našich předpokladů, mohla by být i lepší," řekl manažer Jan Štěpán. Podle něj je Techmania pro mnohé turisty volbou pro špatné počasí, které letos o prázdninách zatím turisty moc netrápí.