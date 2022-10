Správce stavby navrhl TSK konec letošních oprav Barrandovského mostu 10. října

Barrandovský most v Praze na snímku z 29. září 2022.

Barrandovský most v Praze na snímku z 29. září 2022. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Správce stavby navrhl Technické správě komunikací (TSK) termín ukončení letošních oprav Barrandovského mostu v Praze 10. října. Termín ale není definitivní, obě strany o něm stále jednají. ČTK to po dnešním jednání mezi TSK, správcem stavby a stavební firmou Porr řekla mluvčí TSK Barbora Lišková. Rekonstrukce začala letos 16. května. Původně měly práce skončit 2. září. Kvůli vynuceným úpravám projektu bylo v létě dokončení oprav posunuto o 27 dní do 29. září, a nyní tak jde o druhé posunutí termínu.

"Správce stavby po prověření veškerých podkladů předložil návrh termínu ukončení stavebních prací, které omezují dopravu na Barrandovském mostě, a to do 10. října 2022. Tento termín zohledňuje tzv. fyzikální a další nepředvídané okolnosti na stavbě. TSK vidí i v tomto termínu rezervy a bude se správcem stavby dále jednat o jeho zkrácení," uvedla Lišková.

Definitivní termín by měl být znám v následujících dnech, kdy se k němu vyjádří stavebník a následně přednese závazné rozhodnutí správce stavby, kterými je sdružením firem pod vedením IDS, Contract Managment a VIS. Správce stavby je zároveň jakýmsi mediátorem, tedy prostředníkem mezi TSK a stavební firmou. V případě nedodržení tohoto termínu uplatní TSK sankce vycházející ze znění smlouvy.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu a dosud nebyl nikdy opravován. Denně ho přejede na 140.000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Rekonstrukce stavby je rozložená do několika let a vždy potrvá jen část roku. Celkem vyjdou práce za celé období na 594,5 milionu korun.