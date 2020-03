Správce chaty Čechy, již zahynuli pod lavinou, od túry odrazoval

Vídeň - Správce horské chaty na masivu Dachstein v Rakousku pětičlennou skupinu z Česka v neděli upozorňoval, že hrozí zřícení laviny. Řekl to listu Kronen Zeitung. Turisté se i přes toto varování vydali na výlet se sněžnicemi. Zavalila je lavina a všichni zahynuli.

Správce chaty Seethalerhütte Wilfried Schrempf řekl, že Češi se původně na túru chtěli vydat už v sobotu, ale bylo špatné počasí. V neděli pak vyrazili kolem osmé ráno poté, co se nasnídali. "I tentokrát jsem jim říkal, že je možné, že se sesunou laviny. Znovu foukal vítr, nashromáždilo se hodně sněhu, vznikly sněhové převisy a ty jsou nebezpečné," popsal.

Jak se lavina uvolnila, sám neviděl, ale volal mu správce jiné chaty a řekl mu, že spadla lavina a že jsou v ní lidé. "Hned jsem věděl, že to jsou moji hosté," tvrdí Schrempf. Zavolal horskou službu a na místo se vydal na sněžném skútru. "Že je ta lavina tak rozsáhlá, jsem si sám nemyslel," řekl. Uvedl také, že to nebylo poprvé, kdy turisty od cesty do hor odrazoval, zakázat jim to ale nemůže. "I když by to někdy bylo lepší," dodal.

Rakouští záchranáři podle dosavadního zjišťování předpokládají, že Češi sněhovou masu uvolnili sami. Tři ženy a dva muži ve věku od 27 do 46 let se do hor vydali bez lavinového vyhledávače. Na Dachsteinu v neděli platil třetí stupeň lavinového nebezpečí.