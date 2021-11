Správa železnic: Tendr k trati v Bubnech a rozhodnutí k Masarykovu nádraží

Praha - Příprava železniční trati z centra Prahy k ruzyňskému letišti se dál posunula. Správa železnic vypsala tendr za 3,8 miliardy korun na modernizaci trati z Bubnů na Výstaviště včetně nádraží, což by mělo být součástí i velké přeměny pražských Holešovic. Správa zároveň získala územní rozhodnutí na kompletní rekonstrukci Masarykova nádraží v centru metropole. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Projekty jsou součástí železnice z Prahy do Kladna, která bude mít odbočku k Letišti Václava Havla.

Modernizace trati z pražských Bubnů k Výstavišti by měla být hotová do roku 2025. Správa k dnes vyhlášené zakázce zadala nejvyšší přípustnou cenu 3,8 miliardy korun. Podle Svobody je to pro celou trať z Prahy do Kladna jeden z nejdůležitějších milníků. "Spolu s kladenským úsekem jde o faktický začátek celé stavby a především začátek proměny celých Holešovic. Staré nádraží dlouho rozdělovalo Holešovice na dvě nesourodé části, zatímco nová železnice bude naopak obě části přirozeně spojovat," řekl šéf Správy železnic.

Jejím nejvýraznějším prvkem modernizace úseku bude nová stanice Praha Bubny, která vznikne za Negrelliho viaduktem a bude propojena podzemním vestibulem se stanicí metra C Vltavská. Architektonické ztvárnění nádraží se třemi nástupišti a čtyřmi kolejemi má na starosti studio Jakub Cigler Architekti. Nejprve půjde o jednu budovu, na jejíž střeše bude travnatá odpočinková plocha s výhledem. Později by spolu s výstavbou nové čtvrti v okolí měla přímo nad nádražím přibýt administrativní budova, přičemž nádražní vestibuly by měly být využity i komerčně. Nádraží by se podle starosty Prahy 7 Jana Čižinského mělo stát spolu s budovou pražské filharmonie přirozeným centrem nové čtvrti a zároveň i hlavním bodem její dopravní obslužnosti.

Další částí připravované trati do Kladna a k letišti, která vstoupila do nové fáze, je modernizace Masarykova nádraží. Správa železnic získala pravomocné územní rozhodnutí. Stavba by měla začít v roce 2023. Projekt počítá s rozšířením stávajícího kolejiště ze sedmi kolejí na devět a se zvýšením traťové rychlosti, součástí modernizace by měl být také nový vestibul ve formě zastřešení propojující prostor ulic Na Florenci, Hybernská a Opletalova s přístupy na jednotlivá nástupiště. Nové koleje vzniknou také pro provozní ošetření v lokalitě Hrabovka.

Oba projekty jsou součástí trati z centra Prahy do Kladna, která je rozdělena na několik úseků. V současnosti je hotový jediný, a to na Negrelliho viaduktu. Na začátku října Správa železnic vypsala soutěž na stavbu úseku z Kladna do Kladna Ostrovce. Nové spojení má být elektrizované, vedené po dvou kolejích a mělo by umožnit provoz vlaků jedoucích na letiště i do Kladna v desetiminutových intervalech.