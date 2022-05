Správa železnic loni vykázala ztrátu 1,6 miliardy Kč, meziročně ji prohloubila

Praha - Správa železnic loni vykázala ztrátu po zdanění 1,6 miliardy korun, meziročně ji prohloubila o 400 milionů korun. Vyplývá to z výroční zprávy Správy železnic. Do železniční infrastruktury podle ní firma investovala přes 37 miliard korun, podobně jako předloni. Další miliardy korun pak vynaložila na opravy a údržbu. Více než 20 miliard korun správa použila z evropských fondů, podle organizace se podařilo vyčerpat téměř vše.

Celkově loni správa hospodařila se 60 miliardami korun, letos má k dispozici zatím 53 miliard korun. Na ztrátě se v konečném výsledku podle firmy podílelo zejména započtení úroků, zdanění a odpisů. Bez nich organizace dosáhla zisku (EBITDA) 459 milionů korun, což je meziročně o 1,3 miliardy korun méně.

Správa železnic loni uvedla do provozu 92 kilometrů zrekonstruovaných tratí. Patří mezi ně například úsek mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi, dále část třetího koridoru z Berouna do Králova Dvora, úsek Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou a nově zelektrifikována byla trať z Olomouce do Uničova.

Správa dále podle generálního ředitele Jiřího Svobody vloni kompletně zrekonstruovala 73 výpravních budov. Hotové jsou z loňska například budovy v Šumperku, Havířově, Hanušovicích, Strakonicích, Třebíči, Křižanově, Lounech a na dalších místech. Dokončena byla také rekonstrukce fasády a střechy Fantovy budovy pražského hlavního nádraží a práce se přesunuly do interiéru památkově chráněné budovy. Celkově správa na stavby a údržbu vynaložila více než dvě miliardy korun.