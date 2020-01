Správa železnic letos opraví 116 nádraží za 1,7 miliardy korun

Praha - Správa železnic pro letošní rok plánuje rekonstrukci 116 nádražních budov. Vedle toho začne příprava dalších 55 nádražních objektů. Modernizace a jejich přípravy by měly stát více než 1,7 miliardy korun. Loni organizace do nádražních budov investovala 1,5 miliardy korun. Dnes o tom informovala Správa železnic.

Mezi největší dokončené projekty loňského roku patří opravené nádražní budovy v Sokolově, Kolíně, Nelahozevsi a tři budovy na trase Posázavského Pacifiku na Kutnohorsku. Vedle toho ovšem začaly také daleko rozsáhlejší rekonstrukce, například fasády Fantovy budovy pražského hlavního nádraží nebo v Havířově a ve Strakonicích. Správa železnic také pokročila v přípravě očekávané opravy velkých historických objektů nádraží v Českých Budějovicích, Plzni nebo Pardubicích.

V Českých Budějovicích začnou práce v první polovině roku, tamní památkově památkově chráněná budova bude zcela zrenovována, vedle toho budou upraveny i okolní venkovní prostory. Začít by měla také kompletní renovace historické budovy plzeňského hlavního nádraží, rovněž památkově chráněné. Nádražní budova by po rekonstrukci měla získat původní architektonickou podobu, zkvalitnit by se ovšem měly i interiéry a služby pro cestující. Kompletní rekonstrukce pak čeká pardubické nádraží, včetně přestavby vnitřních prostor a vybudování eskalátorů do podchodu.

Správa železnic má na starosti provoz a rozvoj vlakových nádraží od roku 2016, kdy je převzala od Českých drah. V ČR je přes 3000 nádražních budov.

Správa železnic od začátku letošního roku používá nový název, dosud se státní organizace jmenovala Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Změna vychází z novely drážního zákona, kterou loni schválili zákonodárci. Organizace v současnosti kvůli změně názvu na Správu železnic provádí řadu opatření včetně nové prezentace. Změny budou podle organizace viditelné postupně.