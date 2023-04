Správa železnic chce letos z velké části dokončit modernizaci uzlu Pardubice

Pardubice - Správa železnic (SŽ) chce letos z velké části dokončit modernizaci železničního uzlu Pardubice. Začala na ní pracovat v září 2020. Náklady dosáhnou zhruba šesti miliard korun, dalších asi 500 milionů korun bude stát rekonstrukce výpravní budovy včetně projektové dokumentace. Kompletní obnova železničního uzlu i nádraží by měla podle plánu skončit v roce 2027, řekl během odborného setkání Železnice Pardubice generální ředitel SŽ Jiří Svoboda.

"Pro cestující veřejnost bude zlomové, že chceme do 30. června zprovoznit čtvrté a páté nástupiště. Dojde i ke snesení a rekonstrukci třetího nástupiště, takže bude zprovozněn dlouhý podchod, což je podle mne také významná stavba," uvedl Svoboda. Podle něj je jedinou nedořešenou otázkou to, zda se jako součást modernizace dobuduje zastávka centrum. O této části se zatím jedná a připravuje se její rozpočet. Do příštího roku se ještě protáhne výstavba lávky nad kolejištěm, která spojí prostor před nádražím s místní částí Dukla. Zatím se zkušebně postavila jedna část. Z nového autobusového terminálu B, který se otevře v létě, tak ještě nebude možné železniční koridor překonat.

SŽ připravuje rekonstrukci nádražní budovy s odbavovací halou, která je památkově chráněná. Hotové je již zaústění eskalátorů do haly. Podle Svobody by se letos měla dokončit projektová příprava a příští rok by měla být vypsána soutěž na zhotovitele či začít stavební práce. Letos se otevře výšková budova spojená s výpravním objektem, bude v něm školicí středisko SŽ a restaurace, součástí budou i prostory pro ubytování. Nádraží stojí v místě bývalého cukrovaru, který zničily válečné nálety. Jednu z nejvýznamnějších poválečných funkcionalistických staveb navrhl architekt Karel Řepa společně s Josefem Dandou a Karlem Kalvodou. Státní zakázku projektovali na konci 40. let minulého století, stavební práce trvaly do roku 1958.