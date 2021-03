Správa rezerv: Zúžit seznam možných testů pro školy musí Blatný

Praha - Seznam možných testů na koronavirus v tendru na dodávky pro školy musí zúžit ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). ČTK to řekl předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Vláda ve čtvrtek rozhodla o pořízení pěti milionů sad antigenních testů do pohotovostních zásob SSHR a jejich distribuci školám. Blatný po jednání kabinetu uvedl, že ministerstvo zdravotnictví do výběru nebude zasahovat.

"Vláda ve čtvrtek rozhodla, že ministerstvo školství nám už nemusí dodat specifikaci. Nyní je úkolem ministerstva zdravotnictví vybrat testovací sady od konkrétních výrobců, které jsou vhodné pro školáky. Jakmile tento seznam dostaneme, obrátíme se na jejich distributory s poptávkou o co nejrychlejší dodání. Celkem půjde o pět milionů kusů těchto samotestů," řekl dnes Švagr.

Podle informací Radiožurnálu ministerstvo zdravotnictví původně chtělo, aby státní rezervy musely pro nákup testů získat atest jejich citlivosti, což se ale nelíbilo premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Ministerstvo zdravotnictví se podle něj rozhodlo udělat ze správy rezerv "zkušební laboratoř", uvedl ve středu Radiožurnál.

"Ten tendr budou provádět státní hmotné rezervy. Jedná se o výrobky, které mají nyní výjimku," uvedl na tiskové konferenci po čtvrtečním jednání vlády Blatný. Usnesení kabinetu, které má ČTK k dispozici, však ukládá ministru zdravotnictví předložit SSHR "seznam vhodných sad antigenních testů od konkrétních výrobců určených pro samotestování pro užití ve školství". Aktuální vyjádření resortu ČTK shání.

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) ve čtvrtek ČTK sdělil, že ministerstvo školství má mít prostřednictvím SSHR k dispozici celkem 7,654 milionů testů. "Z toho 2,654 převodem z ministerstva vnitra a pět milionů nákupem formou veřejné zakázky," uvedl. V únoru vláda pro testování žáků vybrala čínské antigenní testy od společnosti Lepu, u kterých se odebírají vzorky z kraje nosu. Stejné používají rakouské školy, podle některých odborníků ale nejsou spolehlivé.

Školy v Česku jsou nyní kvůli epidemii koronaviru zavřené, ministerstvo školství má ale plán testování žáků. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) ve středu ve Sněmovně uvedl, že by chtěl, aby se při testování ve školách používaly vedle antigenních také spolehlivější testy PCR. Antigenní testy jsou proti PCR levnější a jejich výsledek je rychle k dispozici.