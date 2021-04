Správa rezerv zrušila tendr na 5,6 milionu testů na koronavirus do škol

Praha - Správa státních hmotných rezerv (SSHR) zrušila tendr na 5,6 milionu testů na koronavirus do škol. Ani jeden ze čtyř zájemců nesplnil zadávací podmínky, a to ani v dodatečném termínu, a tak správa musela všechny firmy vyloučit. ČTK to dnes řekl předseda SSHR Pavel Švagr. Ministerstvo školství přitom chtělo mít tuto další dodávku testů do škol ve skladech správy už 3. května. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) znamená opakování tendru nyní nejistotu, zda budou testy dodány včas. Zároveň to označil za příležitost urychlit využívání PCR testů do škol. Vláda podle něj udělá vše pro to, aby kvůli komplikacím s testy nebylo nutné omezovat výuku.

Vítěz poslední zakázky, firma Masanta s testy Singclean v pátek oznámila, že se do současného tendru nepřihlásila. Plaga na začátku dubna uvedl, že SSHR má zajistit nákup dalších antigenních testů na covid pro školství do konce školního roku. Ministerstvo podle něj stanovilo potřebu 14,35 milionu kusů. Vláda ale rozhodla o nákupu pouze 5,63 milionu kusů, řekla ČTK mluvčí ministerstva Aneta Lednová. Současné zásoby testů by podle ní měly školám vydržet nejdéle do týdne od 10. května.

V posledních dnech směřovalo do škol 3,5 milionu antigenních testů Singclean. Již dříve školy dostaly 2,6 milionu antigenních testů od společnosti Lepu a 1,5 milionu později objednaných testů od společnosti Singclean. Oba se vyrábějí v Číně a podle kritiků nejsou úplně spolehlivé.

Švagr dnes uvedl, že pro aktuální tendr se v dynamickém nákupním systému zaregistrovalo 32 firem. Nabídku nakonec podaly jen čtyři z nich. Připomněl, že SSHR postupuje podle zákona o zadávání veřejných zakázek, protože v Česku už není nouzový stav.

Podle Lednové je ukončení tendru bez výsledku věcí správy, která by situaci měla také dál řešit. „Ministerstvo školství dodalo správě všechny podklady včas,“ řekla. Zdůraznila, že úřad původně navrhoval vládě zajištění většího počtu antigenních testů tak, aby jejich zásoby po částečném otevření škol byly dostatečné.

Podle Plagy ministerstvo také již dříve poukazovalo na to, že rychlý centralizovaný nákup mimo nouzový stav je problematický. Pandemický zákon podle něj ale dává možnost, aby si školy mohly testy zakupovat samy a ministerstvo jim je potom proplácelo. Uvedl, že je za tuto možnost nyní rád. "Zároveň si myslím, že kromě toho, že věříme v úspěch toho tendru antigenních testů, tak zároveň jsme se dohodli, že budeme intenzivně pracovat na variantě PCR testování, která je z řady zřizovatelů i škol v tuto chvíli preferována," řekl.

Do tendru, který v březnu během nouzového stavu vyhrála Masanta, se přihlásilo 47 firem. "Nikdo kompetentní na žádný z konkrétních testů pro výběrové řízení neukázal. Ty firmy splnily všechno, co od nich ministerstvo zdravotnictví chtělo - a to je přeci ta autorita, která garantuje, že na trh pustí jen kvalitní produkty," dodal Švagr.