Správa rezerv vypsala dalších osm zakázek na doplnění pomůcek

Praha - Správa státních hmotných rezerv (SSHR) vypsala dalších osm zakázek pro doplnění ochranných pomůcek do státních zásob. Konkrétně poptává 16 milionů roušek, 1,5 milionu respirátorů třídy FFP2, 256.000 ochranných brýlí, 167.000 štítů, nebo 62.000 rychlotestů. ČTK to řekl předseda správy Pavel Švagr. Hodnota zakázek by se podle informací ČTK mohla pohybovat kolem 420 milionů korun bez DPH.

Minulý týden SSHR vypsala první tři zakázky na dodávku 1,1 milionu respirátorů nejvyšší třídy FFP3, 200.000 výtěrových setů a 2800 filtrů. Hodnota těchto zakázek by se podle informací ČTK mohla pohybovat kolem 160 milionů korun bez DPH, celkem už tak správa vypsala zakázky na ochranné pomůcky za více než půl miliardy korun.

"Doplnění ochranných pomůcek do rezerv má absolutní prioritu. Jsem rád, že se se velkou většinu z těch vládou schválených 13 položek podařilo takhle rychle během deseti dní vypsat. Zbývá už jen zakázka na dezinfekci, která se v tuto chvíli upřesňuje. A nebudeme vypisovat dodání ochranných obleků, protože ministerstvo vnitra má již vypsanou zakázku, která nám to potřebné množství zajistí. Takže není nutné vypisovat další zakázku," uvedl Švagr.

Vláda v polovině května oznámila, že prostřednictvím SSHR nakoupí do strategických zásob státu pro další možnou krizi miliony ochranných a zdravotnických pomůcek za 3,7 miliardy korun. Nákup rozdělí na dvě fáze. V první fázi správa koupí polovinu požadovaného množství v hodnotě až 1,85 miliardy korun. Pro druhou část vznikne takzvaný rezervační systém, přes který bude možné u vybraných dodavatelů rezervovat materiál a předfinální produkt, uvedl tehdy vicepremiér Karel Havlíček (za ANO).

Pořizují se ochranné pomůcky ve 13 kategoriích. Jde o respirátory typu FFP2 a FFP3, filtry do respirátorů FFP3, roušky, ochranné brýle, obleky, štíty, návleky na obuv, rukavice, čepice, výtěrové sety bez média, rychlotesty a suroviny pro výrobu dezinfekce. Zásoby by ministerstvům, jejich podřízeným a organizačním složkám a také krajům měly vydržet na dva měsíce.

Česko trpělo nedostatkem roušek i dalších ochranných pomůcek od počátku koronavirové krize, postupně se situace zlepšila. Ze skladů SSHR v Sedlčanech a Olomouci, které stále slouží jako mezisklady ochranného materiálu, bylo během koronavirové krize zatím vydáno 65 milionů ochranných pomůcek.

Ministerstvo vnitra mělo od 20. března zajištěny letecké dodávky z Číny. Letadla ochranné pomůcky přivážela několikrát týdně, poslední přistálo na pražském letišti na začátku května. Celkem bylo v letadlech přepraveno přes 2000 tun materiálu.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v pondělí uvedl, že dalších 100 kontejnerů s ochrannými pomůckami proti šíření infekčních nemocí je aktuálně dopravováno z Číny do Česka vlaky. První ze tří vlaků přijel do Pardubic v neděli, celá zakázka má být dopravena do policejních skladů v Opočínku na Pardubicku do dvou týdnů.

SSHR schraňuje komodity pro případ krizových stavů, jako jsou například záplavy, válečné konflikty či zastavení dodávek klíčových surovin. Ve vlastních či pronajímaných skladech drží zásoby například ropy, leteckého petroleje, potravin a léků. Květnovým rozhodnutím vlády se správa stala také centrálním místem nákupů ochranných prostředků pro potřeby organizačních složek státu pro období mimo krizový stav.