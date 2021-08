Správa rezerv pošle krajům a nemocnicím miliony injekčních stříkaček a jehel

Sedlčany (Příbramsko) - Do konce srpna rozveze Správa státních hmotných rezerv (SSHR) tři čtvrtiny vakcinačního materiálu, jde o víc než osm milionů injekčních stříkaček a stejné množství jehel, určené jsou do všech krajů a do fakultních nemocnic. Čtvrtinu materiálu ve svých skladech si správa nechá jako rezervu, řekl dnes novinářům její předseda Pavel Švagr.

Celkem 5,5 milionu injekčních stříkaček a stejné množství jehel je určené pro všechny kraje. Dalších 2,6 milionu jehel a stejné množství stříkaček zamíří do fakultních nemocnic. Vakcinační materiál se distribuuje na základě požadavku ministerstva zdravotnictví.

Vyskladnění materiálu začalo dnes zásilkou pro Plzeňský kraj, kam zamíří přes 300.000 kusů injekčních stříkaček, ve stejném množství sem dorazí také jehly. "Do konce tohoto týdne zvládneme dalších pět krajů," řekl Švagr. Distribuci veškerého materiálu chce SSHR dokončit do konce srpna.

Očkování proti covidu-19 bylo v Česku zahájeno 27. prosince loňského roku, dosud bylo podáno přes 10,5 milionu dávek vakcíny. Očkováno bylo podle dat ministerstva zdravotnictví asi 5,7 milionu lidí alespoň jednou dávkou a zhruba pět milionů lidí, tj. asi polovina populace, má očkování dokončeno. Odborníci upozorňují, že k tomu, aby se virus nešířil ani mezi neočkovanými lidmi, je třeba pro nejméně 70 procent proočkovaných.