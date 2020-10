Správa hmotných rezerv převzala 45 ventilátorů z Rakouska

Rakouští hasiči přivezli 26. října 2020 do skladu správy hmotných rezerv v Sedlčanech 45 plicních ventilátorů. Přístroje darované Rakouskem čeká rozvoz do nemocnic.

Rakouští hasiči přivezli 26. října 2020 do skladu správy hmotných rezerv v Sedlčanech 45 plicních ventilátorů. Přístroje darované Rakouskem čeká rozvoz do nemocnic. ČTK/HZS ČR

Praha - Rakouští hasiči dnes přivezli do Česka 45 plicních ventilátorů určených pro pacienty s koronavirem. Přístroje darované Rakouskem skončily ve skladu Správy státních hmotných rezerv (SSHR) v Sedlčanech na Příbramsku, čeká je rozvoz do nemocnic. Kam přesně budou dodány, záleží na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, uvedl předseda SSHR Pavel Švagr.

Patnáct ventilátorů darovalo rakouské ministerstvo vnitra, 30 pochází od rakouského Červeného kříže. Ministerstvo zdravotnictví má ve skladu SSHR kromě toho uloženo dalších 44 plicních ventilátorů.

Přehled o celkové humanitární pomoci má podle Švagra Hasičský záchranný sbor. "Co je týká Správy státních hmotných rezerv, tak my v tuto chvíli máme úkol pořídit 200 nových plicních ventilátorů do pohotovostních zásob," dodal Švagr.

Hasiči také v noci na dnešek přivezli z Maďarska 150 ventilátorů, které složili ve skladu ve Zbirohu na Rokycansku. Odtud budou distribuovány podle požadavků Ústředního krizového štábu nebo ministerstva zdravotnictví. V předchozích dnech už ČR převzala zásilku 30 přístrojů z krizových zdravotnických zásob EU, jež byly uloženy ve skladech v pražské Nemocnici na Bulovce. Dále se jedná o dodání 105 ventilátorů z Nizozemska.

Požadavek na ventilátory vložil Hasičský záchranný sbor do systému CECIS, což je společný komunikační a informační systém unijních zemí pro mimořádné události. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) před týdnem uvedl, že o plicní ventilátory a přístroje pro podporu plicních funkcí hasiči požádali pro případ, že by nestačily tuzemské kapacity. V minulém týdnu takto hasiči požádali také o nemocniční lůžka.

Další ventilátory má poslat do ČR i Severoatlantická aliance (NATO). Podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) NATO schválilo poslání 60 přístrojů z aliančních zásob. V nemocnicích by mohlo pomoci také 182 plicních ventilátorů CoroVent vyvinutých na jaře ve spolupráci s ČVUT a vyrobených za peníze z dobročinné sbírky.