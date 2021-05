Správa eviduje 2,1 milionu daňových přiznání, lhůta pro papírové skončila

Praha - Lidé a firmy dosud odevzdali 2,1 milionu daňových přiznání. Šlo o 1,87 milionu daňových přiznání od fyzických osob a 256.520 od osob právnických. V tiskové zprávě o tom informovala Finanční správa. Termín pro odevzdání daňového přiznání v papírové podobě bez sankce byl naposledy v pondělí. Nyní je možné podat bez sankce daňové přiznání v elektronické podobě, a to až do 1. června. V případě daňových přiznání podaných daňovým poradcem je standardní lhůta do 1. července. Loni správa evidovala za rok 2019 celkem zhruba 2,7 milionu přiznání k daním z příjmů.

Ministerstvo financí termín pro podání daňového přiznání letos fakticky o měsíc prodloužilo. Posunutí termínu pro odevzdání přiznání a úhradu daně spočívá ve faktickém odpuštění sankcí za neodevzdání přiznání a zaplacení daně do původních termínů. V případě, že poplatník podá daňové přiznání a zaplatí daň po prodloužených lhůtách, tak mu správa pokutu vypočítá již od 1. dubna, respektive 3. května.

"Pokud daňové přiznání za daňový subjekt zpracuje a podá daňový poradce nebo advokát, je lhůta pro jeho podání delší, a to do 1. července. Nově nemusí být plná moc pro poradce uložena ve standardní tříměsíční lhůtě u správce daně, ale stačí ji odevzdat až spolu s podáním daňového přiznání 1. července," uvedla generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Za standardních podmínek podle zákona v případě podání daňového přiznání opožděně o pět pracovních dnů sankce nehrozí. Následné sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně. Maximální postih je pět procent z daně. Pokud daňové přiznání není odevzdáno vůbec, ani po výzvě úřadu, pokuta činí minimálně 500 korun a maximálně 300.000 korun. Zákon také upravuje snížení pokuty za pozdní podání přiznání na polovinu, pokud je dodáno do 30 dnů po lhůtě a u poplatníka v daném roce správa neeviduje jiný podobný prohřešek.

Češi mohou daňové přiznání podat více způsoby. Přiznání lze podat v listinné podobě osobně na podatelnách finančních úřadů, poštou nebo elektronicky. Nově je možné podat přiznání i přes on-line finanční úřad, který funguje od března.