Správa dosud dostala 518.872 žádostí o příspěvek OSVČ

Praha - Finanční správa dosud přijala 518.872 žádostí o vyplacení příspěvku osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ). Z toho vyřídila 476.291 žádostí a vyplatila 11,7 miliardy korun. Průměrná částka na jednu žádost je tak 24.572 Kč. Vyplývá to z informací, které zveřejnila finanční správa na twitteru.

OSVČ mohou o příspěvek žádat od 9. dubna. Od 12. března do 30. dubna činí maximální příspěvek 25.000 korun, tedy 500 korun denně. Ministerstvo financí odhaduje, že o příspěvek by mohlo požádat až 700.000 OSVČ. Následně novelu zákona MF prodloužilo vyplácení příspěvku i po 30. dubnu až do 8. června, a to opět 500 korun denně. Na druhé období ovšem musí OSVČ opět podat žádost, pokud již požádala o příspěvek v prvním období.

Podnikatelé mohou požádat o příspěvek e-mailem, poštou, prostřednictvím datové schránky, přes aplikaci Elektronická podání pro finanční správu, na podatelnách a ve sběrných boxech umístěných před finančními úřady. E-mailem dorazilo zatím 300.369 žádostí, datovou schránkou 89.354 žádostí, poštou a přes podatelny 119.342 žádostí a elektronickým podáním 2807 žádostí.

Příspěvek je určen nejen živnostníkům, ale i dalším obdobným samostatným profesím. Příspěvek nepodléhá exekuci ani dani z příjmů. Dosáhnou na něj i OSVČ, které současně pracují v zaměstnaneckém poměru jako pedagogové.