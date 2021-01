Správa chce letos zabezpečit 200 železničních přejezdů za 2 mld.

Praha - Správa železnice letos plánuje zabezpečit zhruba 200 železničních přejezdů za skoro dvě miliardy korun. Zrušeno by mělo být 11 přejezdů. Dnes to oznámila Správa železnic. Investice do přejezdů by tak měly vzrůst z loňských 1,5 miliardy, za které bylo zrekonstruováno 155 přejezdů. Loni se na přejezdech stalo 143 střetů, které si vyžádaly 39 obětí.

Na českých železnicích je 7789 železničních přejezdů. Výstražnými světly nebo závorami je v současnosti vybaveno zhruba 4300 z nich, na zbylých jsou výstražné kříže.

"Každoroční navyšování přidělených investičních prostředků se pozitivně projevuje také na stále vyšší částce, která je určena na potřebné úpravy přejezdů. Díky tomu zvyšujeme bezpečnost jak železničního, tak i silničního provozu. V tomto trendu hodláme pokračovat i v následujících letech," řekl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Loňské modernizace přejezdů spočívaly především ve zvýšení zabezpečení 95 míst, nejčastěji tu byly doplněny závory. Na dalších 60 byly instalovány nové technologie nebo byl upraven povrch přejezdů.

Letos by podle plánů Správy železnic mělo dalších 40 přejezdů získat ke stávající světelné signalizaci závory, ty se navíc budou instalovat i na dalších 30 místech dosud vybavených pouze výstražnými kříži. Na osmi kříženích přibudou kamerové systémy, které by měly plnit především preventivní funkci. Zrušeno pak bude 11 železničních přejezdů. Další přejezdy budou vybaveny také novými technologiemi. Správa vybírá přejezdy k rekonstrukci po vyhodnocení jejich rizikovosti.

Stát v následujících letech plánuje další zabezpečení železnic. Jde například o vybavování tratí zabezpečovacími systémy a úpravu legislativy. Pozornost na bezpečnost železnic se upřela zejména po loňských červencových tragických nehodách. Například při srážce vlaků u Českého Brodu zemřel strojvedoucí osobního vlaku a přes 30 lidí bylo zraněno, z toho čtyři vážně.