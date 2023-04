Spousta práce vyšla vniveč, litoval kapitán Hradce Smoleňák

Hradec Králové - Ani napotřetí nedokázali hokejisté Hradce Králové uhrát postupovou výhru v semifinálové sérii extraligy s Vítkovicemi a jejich vedení 3:0 na zápasy se rozplynulo. V nejdelším utkání historie domácí nejvyšší soutěže přestříleli Ostravany v poměru 81:49, ale po brance Dominika Lakatoše v čase 138:51 dokonce v oslabení prohráli 1:2 ve 4. prodloužení. V sobotu v Ostravě má i nadále Mountield možnost dovršit svůj historicky první postup do finále, ale na účast v boji o zlato už budou útočit zároveň také Vítkovice.

"Spousta práce vyšla vniveč. Nechci, aby to vyznělo blbě, ale v prodloužení jsme byli lepší a silnější na puku. Zasáhla naše bolest. Optický tlak máme, ale když se odhodláme ke střele, tak tam chybí něco kolem branky. Hráli jsme dobře po obvodu hřiště, ale kolem branky ne. Proto jsme dnes prohráli," řekl Smoleňák novinářům.

Šestatřicetiletému útočníkovi se zkušenostmi z NHL bylo jasné, že s přibývajícím časem rekordního duelu rozhodne nějaká chyba. "Bylo jasné, že někde někdo zaspí, pořád jsme hráli do plných. Čekalo se, kdo udělá chybu. Nakonec se jich v prodloužení narodilo hodně, měli jsme víc sil, tu a tam někdo od nás zkusil něco úchvatného vymyslet. Jenže oni to dokázali vyčápnout a hnali se na nás. Takhle dali i první gól v prodloužení, který neplatil, protože Bukarts trefil puk vysokou holí. Šancí jsme měli celkově opravdu hodně, jenže na optický hokej se nehraje," prohlásil.

Vítkovice se při vítězné brance dostali do brejku po chybné rozehrávce Filipa Pavlíka, kterou zachytil Rastislav Dej a z brejku připravil pozici pro Lakatoše. "Měli jsme několik přesilovek, šancí, kdy jsme zápas mohli rozhodnout. Káca (Filip Pavlík) tady odvádí hodně let skvělou práci a byli bychom idioti, kdybychom mu něco vyčítali," uvedl Smoleňák.

Hradec byl blízko rozhodnutí v 85. minutě, kdy útočník Oliver Okuliar trefil tyč. Smoleňák je přesvědčený, že se jeho tým oklepe. "Pořád je série 3:3. Nikdo podle mě nemohl čekat, že by skončila 4:0 pro nás. Vedli jsme 3:0 na zápasy. Ale teď je tady sedmý zápas. Kdo ho vyhraje, je ve finále. Berte to tak, že kdyby nám to někdo řekl před sezonou, že nám stačí jeden zápas k finále, vezmeme to. Bude to jeden z největších zápasů, který většina kluků odehraje," doplnil Smoleňák.

Důležitá podle něj bude regenerace a psychické nastavení. "Každý je dost chytrý, aby se dobře připravil. Sedmý zápas bude o tom, že máme před sebou ten poslední. A buď celou sezonu vyhodí někam, kde jsme ještě nikdy s klukama tady nebyli, nebo bude po všem. Není co vymýšlet. Zase to bude hodně vyrovnaný zápas, kde znovu rozhodnou detaily. Pojedeme do Ostravy odhodlaní, sedmých zápasů jsem pár odehrál, všechny si pamatuju. Odpočineme si a snad jim tam ten jejich mejdan zkazíme," dodal Smoleňák.