Spotřební daň z nafty by se mohla zvýšit na původní úroveň od srpna, řekl Kupka

Praha - Spotřební daň z nafty by se podle ministra Martina Kupky (ODS) mohla na původní úroveň zvýšit od srpna, dříve to nelze stihnout. Navrácení daně má přinést 800 milionů korun měsíčně. Kupka to řekl v České televizi (ČT). Vláda rozhodla o návratu spotřební daně z nafty na původní hodnotu 9,95 koruny za litr na začátku května, počítala, že se tak stane od poloviny roku. Projednávání ve Sněmovně se ale tento týden nestihlo kvůli obstrukcím opozice. V současnosti je daň nižší o 1,50 koruny na litr, úleva měla původně platit do konce roku.

Vývoj ceny nafty je podle Kupky pozitivní. "Oproti tomu období, kdy jsme zaváděli sníženou spotřební daň a ceny se pohybovaly někde přes 46, 45 korun za litr nafty, nyní se ocitáme na úrovni 30 korun. Navrácení spotřební daně nebude opravdu nikoho ohrožovat," řekl. Podle něj tak není důvod, proč by měla platit snížená daň, kterou vláda zavedla kvůli výraznému zdražení v loňském roce.

Sněmovna měla v plánu jednat o zvýšení spotřební daně v pátek, ANO a SPD ale zablokovaly na protest proti způsobu přijetí návrhu na zpřísnění zákona o střetu zájmů další jednání Sněmovny, které si vyžádala koalice. Mimořádná schůze Sněmovny ke zvýšení spotřební daně z nafty na původní úroveň tak byla přerušena do středy 21. června do 13:00 bez toho, aby poslanci mohli schválit její program.

Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček dnes v ČT řekl, že jednání obstruovat nebudou, ač s touto spotřební daní nesouhlasí. Podotkl, že z principu se nemůže smířit s tím, že tak, jak budou "klesat ceny a růst ceny, tak si budeme hrát se zákonem a budeme snižovat a zvyšovat daně".

Zvýšení sazby spotřební daně z nafty na původní hodnotu se nelíbí dopravcům. Podle sdružení Česmad Bohemia české dopravce opět připraví o jejich konkurenceschopnost. Nižší daň, která platí od loňského června, měla zajistit srovnání konkurenčního prostředí například s Polskem. Od loňského června do září byla snížená také daň za benzin. Podle sdružení by mohlo být řešením zavedení tzv. profesionální nafty, z níž by její část stát vracel dopravcům.

Nafta letos od února zhruba do konce května vytrvale zlevňovala, v posledních týdnech nepatrně zdražuje. Přesto jsou nyní pohonné hmoty výrazně levnější než loni ve stejnou dobu, kdy ceny prudce stoupaly po začátku války na Ukrajině. Průměrná cena benzinu Natural 95 v celé ČR je nyní kolem 37 korun za litr a nafta stojí v průměru zhruba 31,50 Kč/l, vyplývá z údajů společnosti CCS.