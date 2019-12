Spotřebitelské ceny v listopadu meziročně stouply o 3,1 %

Praha - Meziroční růst spotřebitelských cen v listopadu zrychlil na 3,1 procenta z říjnových 2,7 procenta. Je to nejvyšší meziroční zdražení zboží a služeb od října 2012. Na vývoji se podepsaly zejména ceny potravin a nealkoholických nápojů a vliv na růst cen mělo nadále i vyšší nájemné, dražší elektřina a další náklady spojené s bydlením. Meziměsíčně byly ceny vyšší o 0,3 procenta. Informoval o tom Český statistický úřad (ČSÚ).

Analytici očekávali zrychlení meziroční inflace na 2,9 až tři procenta. Za překvapivým nárůstem inflace jsou podle odborníků především rozkolísané ceny potravin.

"Meziroční zrychlení listopadového cenového růstu bylo ovlivněno především cenami potravin. U řady z nich došlo po říjnovém poklesu k růstu. Příkladem může být cukr, jehož cena v říjnu klesla o 6,9 procenta a v listopadu naopak vzrostla o 13,6 procenta. Dále rostly ceny vepřového masa, ovoce a zeleniny," uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.

Proti loňskému listopadu vzrostly rovněž ceny za bydlení. Nájemné z bytu zdražilo o 3,8 procenta, vodné a stočné o 2,6 procenta a elektřina o 11,5 procenta. Zvýšení celkové cenové hladiny ovlivnily také ceny za stravovací a ubytovací služby, které byly meziročně vyšší o 4,8 procenta, respektive o 3,3 procenta.

Naopak telefonní a faxové služby meziročně zlevnily. Levnější byly i oděvy, obuv a doprava.

Také v meziměsíčním srovnání si lidé připlatili za některé potraviny a náklady spojené s bydlením. Například zelenina proti říjnu zdražila o 4,5 procenta, ovoce o 3,4 procenta, vepřové maso o 4,1 procenta a například cukr o 11,3 procenta. Cena elektřiny meziměsíčně stoupla o 1,4 procenta. Vedle toho ale zlevnily telefonní a faxové služby nebo pohonné hmoty.

ČSÚ dnes zveřejnil rovněž říjnové ceny zahraničního obchodu ČR. Ceny vyvážených surovin a zboží v tento měsíc meziročně klesly o 0,8 procenta a ceny dovážených o 1,9 procenta. Meziměsíčně byly vývozní ceny nižší o 0,7 procenta a dovozní o 0,4 procenta.

Analytici: Za překvapivým růstem inflace jsou ceny potravin

Překvapivý nárůst inflace nad tři procenta je podle analytiků oslovených ČTK především důsledkem rozkolísaných cen potravin. Proto také podle ekonomů nebude Bankovní rada České národní banky zřejmě příští týden reagovat zvýšením úrokových sazeb navzdory tomu, že se tak inflace dostala mimo toleranční pásmo kolem dvouprocentního inflačního cíle.

"Vzhledem k tomu, že příčinou zrychlení inflace byly především rozkolísané ceny potravin, bude ČNB velmi pravděpodobně vyšší inflaci tolerovat a úrokové sazby na svém prosincovém jednání nezmění," uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler. Pro další kroky ČNB bude podle něj podstatná lednová inflace, kdy se mění řada cen a přicházejí další čísla ze zahraničí. "Nejistý zahraniční vývoj byl totiž prozatím hlavní důvod, proč ČNB na předešlých jednáních úrokové sazby nezvýšila," dodal.

"I nadále si myslím, že ČNB v prosinci ponechá své úroky beze změny, debata o jejich zvýšení ale může být hodně ostrá," uvedl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

Ekonom ČSOB Petr Dufek upozornil, že tři čtvrtiny inflace jdou na vrub dražšího bydlení a potravin, tedy položek spotřebitelského koše, na něž má politika ČNB zanedbatelný vliv. "Možnost, že ČNB příští týden zvýší sazby, je nyní vyšší, nicméně stále zůstává ve světle negativních zpráv z domácí a zahraniční ekonomiky o něco pravděpodobnější jejich stabilita," uvedl Dufek.

Hlavní ekonom investiční skupiny Natland Petr Bartoň upozornil, že nejvyšší růst cen je patrný v kategoriích, kde se zvyšují i v celosvětovém měřítku. "Nejvíce to platí pro zemědělskou produkci a potraviny. Vliv cen potravin na světovém trhu se může zdát triviální, ale potraviny ovlivňují inflaci velkou váhou ve spotřebním koši (18 procent) a jenom vepřové má váhu více než dvou procent," uvedl.

Meziroční míra inflace podle ekonoma Komerční banky Michala Brožka poroste i v dalších měsících a vrcholu by mohla dosáhnout v únoru. "Do značné míry je to dáno srovnávací základnou," uvedl. Dodal, že inflace na třech procentech by pro ČNB znamenala problém jen tehdy, pokud by lidé přestali věřit, že ji v horizontu roku a půl pravděpodobně opět stlačí zpět. "V situaci, kdy inflace je v Evropě nedostatkové zboží, se nezdá být inflace krátkodobě kolem tří procent problémem. Změnu úrokových sazeb ČNB tedy i nadále nečekáme," dodal.

Překročení tříprocentní inflace pak jako jednorázovou záležitost vidí analytik UniCredit Bank Jiří Pour. "V dalších měsících pak očekáváme inflaci opět pohodlně ukotvenou uvnitř horního tolerančního pásma ČNB s průměrem 2,5 procenta v příštím roce. Díky tomu ani neměníme náš výhled, že ČNB ponechá klíčovou úrokovou sazbu po celý příští rok beze změny na aktuálních dvou procentech," uvedl.