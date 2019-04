Přírůstek indexu spotřebitelských cen. Vývoj od března 2018 do března 2019

Praha - Spotřebitelské ceny v březnu meziročně stouply o tři procenta. Šlo o nejvyšší meziroční nárůst od října 2012. Vyšší byly zejména ceny některých potravin, zdražila i elektřina nebo pohonné hmoty. Informoval o tom dnes Český statistický úřad (ČSÚ). Výsledek je nad odhady analytiků. V únoru spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 2,7 procenta. Meziroční inflace začne v dalších měsících klesat, koncem roku pod 2,5 pct, říkají analytici. Ceny dováženého zboží v Česku v únoru meziročně stouply o 3,3 procenta, vývozní ceny byly vyšší o 3,4 pct.

V březnu byly například brambory v meziročním srovnání dražší téměř o 75 procent, pekárenské výrobky a obiloviny zdražily o 3,3 procenta a máslo o 8,6 procenta. Levnější byly vejce, ovoce a cukr, ve srovnání s únorem ale jejich zlevňování zpomalilo.

Elektřina byla v březnu meziročně dražší o 11,9 procenta, teplo a teplá voda o 4,5 procenta a pohonné hmoty o 2,1 procenta.

"Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly největší vliv ceny v oddíle bydlení," uvedl ČSÚ. O 3,6 procenta více se platilo za nájemné, o 2,6 procenta vzrostly ceny za vodné a stočné a o 3,6 procenta za zemní plyn. Zdražily rovněž lihoviny, víno, pivo a tabákové výrobky.

Na růstu cen mělo podíl i zdražení služeb. Například ceny výrobků a služeb pro osobní péči vzrostly o 4,1 procenta, pojištění a finanční služby zdražily o 4,8 procenta, stravovací služby o čtyři procenta a ubytovací služby o 2,9 procenta. Proti loňském březnu naopak zlevnily oděvy, méně se platilo i za poštu a telekomunikace.

Proti letošnímu únoru spotřebitelské ceny v březnu vzrostly o 0,2 procenta. Důvodem byly hlavně vyšší ceny elektřiny.

Inflace je podle analytiků na vrcholu a začne klesat

Meziroční inflace je nyní na vrcholu a v dalších měsících začne klesat především kvůli vysoké srovnávací základně z loňského roku. Na konci letošního roku by se mohla dostat pod 2,5 procenta. Vyplývá to z vyjádření analytiků. K růstu cen zhruba polovinou v březnu přispěly ceny související s bydlením, upozorňují ekonomové. Spotřebitelské ceny v březnu meziročně stouply o tři procenta. Šlo o nejvyšší meziroční nárůst od října 2012, uvedl dnes Český statistický úřad.

"Zdá se velmi pravděpodobné, že březen znamenal pro inflaci v letošním roce vrchol. V nadcházejících měsících inflace zřejmě zvolní s tím, jak začne působit vysoká srovnávací hladina spojená zejména s loňským růstem cen pohonných hmot. Ve zbývající časti roku spatřujeme inflaci v okolí 2,5 procenta," uvedl analytik UniCredit Bank Patrik Rožumberský.

V březnu byly vyšší zejména ceny některých potravin, zdražila i elektřina a pohonné hmoty. V únoru spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 2,7 procenta. Proti letošnímu únoru spotřebitelské ceny v březnu vzrostly o 0,2 procenta. Důvodem byly hlavně vyšší ceny elektřiny.

Hlavní ekonom ING Jakub Seidler upozornil, že na růst cen působí letos zejména ceny služeb. "Ty sice představují zhruba 35 procent spotřebitelského koše, v letošním roce však rostou poměrně svižně. Hlavní roli v tomto ohledu hrají ceny bydlení, které letos zrychlily a k růstu inflace o tři procenta přispívají zhruba polovinou," uvedl.

Růst inflace je podle hlavního ekonoma Deloitte Davida Marka odezvou rychlého růstu ekonomiky v loňském a předloňském roce. "Rychlý růst výroby vedl k vyšší poptávce po pracovních silách a při vyčerpané zásobě volných pracovních sil se tento tlak začal přelévat do vyšších mezd. Potom bylo již jen otázkou času, kdy se mzdová inflace přetaví v cenovou inflaci," uvedl. Dnešní údaje o inflaci ovšem nejsou podle něj důvodem k obavám, protože inflace by měla v dalších měsících začít klesat.

"Spolu s přetrvávající napjatou situací na trhu práce i slabší korunou podle našeho názoru inflace vytváří prostor pro další růst úrokových sazeb. K jejich zvýšení by mohlo dojít hned na nejbližším zasedání bankovní rady počátkem května. Faktorem, který by však tento krok mohl zvrátit, je nepříznivá ekonomická situace v zahraničí. Centrální bankéře znepokojuje zejména vývoj v sousedním Německu," upozornil analytik Raiffeisenbank Luboš Růžička. I on očekává, že ve zbytku letošního roku inflace bude postupně zpomalovat a se přibližovat k dvouprocentnímu cíli České národní banky.

Ceny dovozu i vývozu v únoru dál meziročně stouply

Ceny dováženého zboží a surovin v Česku v únoru meziročně stouply o 3,3 procenta. Vývozní ceny ve stejném období vzrostly o 3,4 procenta. Největší vliv mělo v obou případech zdražení strojů a dopravních prostředků. Ve srovnání s předchozím měsícem se v únoru ceny importu zvýšily o 0,5 procenta, u exportu byly vyšší o 0,3 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

"Růst cen podpořilo i oslabení koruny vůči euru a dolaru," doplnil vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ Vladimír Klimeš.

Index cen dovozu i vývozu v meziročním srovnání roste nepřetržitě od loňského června. V lednu stouply vývozní ceny o 2,8 procenta a dovozní o 2,4 procenta.

Zásadní vliv na meziroční růst cen vývozu mělo v únoru zdražení strojů a dopravních prostředků o 2,7 procenta. Nejvíce ale rostly ceny ve skupině minerálních paliv, a to téměř o 9,4 procenta. Stouply také vývozní ceny průmyslového spotřebního zboží a ceny polotovarů. "Ceny neklesly v žádné sledované skupině," uvedli statistici.

Také na meziročním zvýšení dovozních cen se zásadně projevily dražší stroje a dopravní prostředky, jejich ceny vzrostly o čtyři procenta. Nejvíce ovšem stouply ceny ve skupině minerálních paliv, a to o 8,6 procenta, zdražila především elektřina. Ceny ostatních surovin rostly o 7,5 procenta a ceny chemikálií o čtyři procenta. Klesly pouze ceny nápojů a tabáku.