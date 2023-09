Spotřebitelé možná budou moci vymáhat své nároky společně hromadnou žalobou

Praha - Spotřebitelé možná dostanou právo vymáhat své nároky společně, soud by pak vydal jeden rozsudek. Vládní návrh zákona o hromadných žalobách podpořila v dnešním úvodním kole Sněmovna. Míří na případy, kvůli kterým by se samostatně nevyplatilo lidem soudit. Podle některých poslanců ale nemusí být navrhované řešení funkční. Předlohu i související novelu o změně některých dalších zákonů nyní projednají poslanci z ústavně-právního výboru.

Hromadná žaloba pomáhá lidem společně vymáhat nároky, o které by často jako jednotlivci neusilovali, protože by se jim to kvůli nákladům soudního řízení nevyplatilo. Spor se vyřeší jediným rozsudkem, což je výhodné i pro soudy a zrychluje to řízení. V Česku zatím možnost hromadných řízení neexistuje a o jejich úpravě se dlouhodobě vedou diskuse. K zavedení kolektivních žalob pro lepší vymáhání práv spotřebitelů nutí Česko unijní směrnice z listopadu 2020.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) uvedl, že předloha představuje minimalistické začlenění směrnice do právního řádu. Umožňuje hromadná řízení jen u společného vymáhání většího množství spotřebitelských nároků vůči podnikatelům. Spotřebitel se bude muset přihlásit, žaloby budou podávat k Městskému soudu v Praze oprávněné neziskové organizace. Ve většině evropských států lze takto vznášet i nároky vzešlé z porušení práva životního prostředí nebo z pracovněprávních vztahů.

Poslanec opozičního hnutí ANO Patrik Nacher míní, že zákon nebude v předložené podobě použitelný. Nezajistí tak podle něho ani prevenci před případným nepoctivým jednáním některých podnikatelských subjektů. Poslanec koaličního hnutí STAN Josef Flek označil vládní návrh za "osekanou verzi, která je odsouzena k nefunkčnosti". Ve Sněmovně může doznat změn, což připustil i Blažek. Uvedl, že je zastánce "útlé varianty", ale uvědomuje si, že s tímto názorem není v nynější Sněmovně ve většině.

Princip hromadných žalob má naopak i řadu kritiků, kteří poukazovali na jeho možné zneužití. Jde například o riziko výskytu spekulantů, kteří budou skupovat pohledávky poškozených, nebo o takzvané šikanózní žaloby. Podle ministerského návrhu budou proto moci hromadné žaloby podávat jen neziskové subjekty zapsané ve zvláštním seznamu - například dTest či Sdružení českých spotřebitelů. Skupina spotřebitelů bude muset být nejméně 20členná. Žalobce bude muset být zastoupen advokátem, bude řízení financovat a bude odpovídat za veškeré riziko neúspěchu ve sporu.

Projednáním předloh k hromadným žalobám nynější schůze Sněmovny skončila. Poslanci se opět sejdou za týden, kdy začnou na mimořádné schůzi svolané z podnětu koaličních poslanců schvalovat sporný konsolidační balíček.