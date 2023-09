Spotřeba avokáda v Česku podle společnosti Titbit za pět let vzrostla o čtvrtinu

Praha - Spotřeba avokáda v Česku za posledních pět let vzrostla zhruba o čtvrtinu. Loni to na každého obyvatele podle neoficiálních statistik v průměru bylo již 0,8 kilogramu za rok. ČTK to sdělili zástupci společnosti Titbit, která má v Praze prostory na dozrávání tohoto ovoce jako jediná v Česku nebo na Slovensku.

Podle nich dozrávání ovoce poté, co cestuje tisíce kilometrů, je možné díky tomu, že avokádo je takzvané klimakterické ovoce. Tedy, že i po utržení produkuje ethylen, takzvaný hormon zrání. Společnost přitom ve spolupráci s univerzitami testovala substance na bázi přírodních vosků. Po zhruba roce a půl nalezla podle svých zástupců "ideální nátěr", který prodlouží trvanlivost ovoce. Dozrávání trvá v průměru zhruba čtyři dny, ale může to být i týden, záleží na řadě faktorů, například z jaké země se dovezlo. Firma přitom využívá kombinaci tepla, cirkulace vzduchu, větrání a vlhkosti. Podle vedení firmy v Česku podobné podniky neexistují, konkurenci má firma Titbit například v Holandsku

Společnost klade důraz také na etiku. Její jednatelka Martina Procházková upozornila na to, že nechce prodávat ovoce spojené například s kriminálními gangy, což je podle ní typické například pro Mexiko, které je také největším producentem na světě. Ovoce proto dováží například z Peru, Kolumbie, Keni, Guatemaly i například z Maroka nebo Tanzanie.

"Avokádo tvoří 60 procent obratu naší společnosti," uvedl obchodní ředitel firmy Jaroslav Bednár. Každý týden společnost doveze zhruba 55 až 65 tun. Doplnil, že v současnosti se v EU a ve Velké Británii spotřebuje zhruba třetina světové produkce avokád, polovina pak v USA, kde průměrná spotřeba na osobu činí čtyři kila za rok. Popularita avokáda začíná růst například v Číně, dodal.

Bednár také poznamenal, že podle OECD se očekává, že avokádo se výhledově stane druhým neprodávanějším exotickým ovocem po banánech. Trend přichází hlavně ze západních zemí. "Východní Evropa má ve spotřebě obrovský potenciál," doplnil. Poukázal na to, že podle prognóz se celosvětová produkce avokáda v roce 2030 proti roku 2020 ztrojnásobí na 12 milionů tun ročně. "Stále se předpokládá podle různých propočtů, že produkce stále nebude stačit poptávce," dodal.