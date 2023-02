Spotřeba antibiotik letos o půlku vyšší, trh s léky se má zlepšit koncem února

Praha - Spotřeba antibiotik letos podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) meziročně vzrostla o 300.000 balení, tedy o 47 procent v oblasti tabletových antibiotik. U sirupů se zájem zvýšil o 136 procent, celkově v celé skupině antibiotik tedy o 54 procent. Zvýšená spotřeba ovlivnila i jejich dostupnost v posledních týdnech, nyní ale už klesá. Situace na trhu s léky by se podle ministrova náměstka Jakuba Dvořáčka měla stabilizovat na konci února. Antibiotika v tabletách už jsou podle něj dostupná, dál chybí suspenze. Řekli to na dnešní tiskové konferenci. Dlouhodobě chce ministerstvo problémy s dodávkami léčiv řešit změnou zákona, platit by mohla začít už letos.

"Dílem se nám podařilo část dodávek urychlit, dílem se podařilo dostat do ČR léky, které by tu vůbec nebyly. Podílí se na tom i klesající poptávka," řekl Válek. Urychlené byly dodávky statisíců balení, v příštím týdnu by podle něj mohly být dříve dodané i dětské penicilinové sirupy, které pokryjí spotřebu na deset týdnů. Situace podle něj dál nebude jednoduchá, ve všech kategoriích léků ale budou vždy některé dostupné.

V prvním čtvrtletí loňského roku bylo podle údajů Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) do ČR dodáno 2,3 milionu balení antibiotik více než 70 typů za více než 367 milionů korun. Největší dodávka byla širokospektrálního antibiotika amoxicilin, kterého bylo dodáno přes 408.000 balení.

Válek odmítl kritiku sněmovní opozice, že nese za nedostatek léků osobní odpovědnost. Důvodů, proč léky chybí i v dalších zemích, je podle něj několik a nejsou ovlivnitelné na národní úrovni. Mezi nimi jmenoval omezení výroby v Číně, kvůli němuž chybí hlavně obaly na léky. Podobně situaci ovlivnila válka na Ukrajině, kde se značná část léků také vyráběla.

Výroba léků se plánuje zhruba rok dopředu a podle spotřeby z posledních let. Produkce léků pro začátek letošního roku tak byla podle Válka naplánována na začátku roku 2022. Spotřeba je ale proti roku 2021, kdy byla nemocnost nízká díky protiepidemickým opatřením, výrazně vyšší. "Skončil covid a nastoupila vlna chřipky, v relativně velmi krátké době velký počet nemocných," dodal ministr. Výrobci nemohli hned reagovat a při prvních výpadcích se spotřeba ještě zvýšila, protože lidé se začali zásobovat.

Ministr také odmítl spojování současného nedostatku léčiv s jejích dodávkami na Ukrajinu. "My jsme léky posílali loni na přelomu jara a léta," uvedl. Šlo podle něj o léky používané hlavně v akutní medicíně a při léčbě zranění. "To jsou úplně jiné léky, než které se používají teď na nachlazení nebo angíny," dodal.

Novela zákona uloží výrobcům povinnost držet měsíční až dvouměsíční zásobu všech léků. Zároveň bude na ministerstvu pracovat stálá skupina, která se bude snažit i z mezinárodních dat dostupnost léků předvídat. U potenciálně nedostupných pak může od lékáren a distributorů žádat data o spotřebě v posledních týdnech a předcházejícím roce. "Na požádání lékárny bude muset distributor lék, který má skladem, do lékárny do 48 hodin dodat," doplnil Dvořáček. U těchto léků by pak lékárny mohly objednat jen obvykle využité množství a nemohly by si dělat zásoby.

Válek by chtěl, aby novela šla do Sněmovny v prvním pololetí letošního roku a platila od července, nejpozději pak od začátku příštího roku. Do konce února ji ministerstvo předloží do připomínkového řízení.