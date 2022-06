Kladno - Světová rekordmanka v hodu oštěpem Barbora Špotáková zahájila sezonu sedmým místem na mítinku Kladno hází. Na Sletišti nepřekonala šedesátimetrovou hranici, její nejdelší pokus měřil 58,70. Z českých reprezentantek byla nejlepší úřadující vicemistryně Evropy Nikola Ogrodníková, která obsadila pátou příčku za 60,73. Zvítězila Japonka Haruka Kitagučiová (61,97).

Dvojnásobná olympijská vítězka Špotáková poslala oštěp nejdál ve třetí sérii. Litovala, že při rozcvičení se jí dařilo lépe. "Při rozcvičování jsem tam tohle házela lehce každým hodem, ale pak jsme čekaly dvacet minut, než začne závod, a najednou to ze mě úplně spadlo a už jsem se do toho nedostala. Možná, že jsem začala moc opatrně, trošku jsem se bála o tu nohu, skoro jsem neběžela, což nejde," řekla čtyřicetiletá atletka, která se kvůli problémům s lýtkem odhlásila ze Zlaté tretry i Odložilova memoriálu.

Pozitivní pro ni bylo, že zůstala zdravá. "Poprvé jsem si vyzkoušela plný rozběh, protože když jsem byla zraněná, tak jsem z něj nemohla házet. Tady jsem se v rozběhu trochu hledala, v Paříži už se tolik bát nebudu. Věřím, že to bude lepší, rezerva tam je veliká," dodala Špotáková, kterou v sobotu čeká Diamantová liga ve francouzské metropoli.

Čtvrtkařka Lada Vondrová se poprvé v sezoně dostala pod 52 sekund. Na Sletišti nestačila jen na Němku Corrinu Schwabovou, ale ve finiši uhájila druhé místo v čase 51,57. Svůj dosud nejlepší výkon tohoto roku ze Zlaté tretry zlepšila o 46 setin, ale cítila, že má ještě na víc. "Pořád čekám na lepší podmínky, kdy mi bude foukat první dvoukilo spíš do zad než proti. Vím, že to v těch nohách mám, ale zatím se mi to nedaří na tu čtvrtku prodat," řekla.

Dobře se naladila při nedělní extralize v Plzni. "Dala jsem si osobák na stovku a na osmistovku a i na tréninku běhám dobře. Takže si myslím, že na tu čtvrtku je určitě pod 51, a doufám, že se mi to letos povede," dodala dvaadvacetiletá Češka s osobním rekordem 51,14 z loňské olympiády v Tokiu.

Mužskou čtvrtku vyhrál pátý muž halového mistrovství světa Patrik Šorm v sezonním maximu 45,78 sekundy.

Mezinárodní atletický mítink Kladno hází: Muži - 100 m (vítr +1,5 m/s): 1. Slowikowski (Pol.) 10,25, ...4. Stromšík 10,35, 200 m (+0,4 m/s): 1. Jirka 20,65, 400 m: 1. Šorm (všichni ČR) 45,78, 800 m: 1. Preston (Brit.) 1:45,37, ...3. Šnejdr (ČR) 1:46,28, 1500 m: 1. Bertašius (Lit.) 3:41,88, výška: 1. Ghazal (Sýr.) 224, koule: 1. Thomsen (Nor.) 20,89, ...5. Tupý (ČR) 17,65, disk: 1. Parellis (Kypr) 62,43, ...3. Bárta (ČR) 61,57. Ženy - 100 m (+0,9 m/s): 1. Swobodová (Pol.) 11,14, ...5. Bendová (ČR) 11,63, 200 m (-0,1 m/s): 1. Haaseová 22,93, 400 m: 1. Schwabová (obě Něm.) 51,21, 2. Vondrová (ČR) 51,57, 800 m: 1. Horvatová (Slovin.) 2:02,22, výška: 1. Čumačenková (Ukr.) 191, ...6. Hrubá (ČR) 184, koule: 1. Schilderová (Niz.) 19,19, ...3. Červenková (ČR) 17,57, oštěp: 1. Kitagučiová (Jap.) 61,97, ...5. Ogrodníková 60,73, 7. Špotáková (obě ČR) 58,70.