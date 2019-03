Praha - Dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková se po červencovém porodu druhého syna chystá na sezonu, v níž bude na přelomu září a října v Dauhá obhajovat titul mistryně světa. Dosavadní průběh přípravy si sedmatřicetiletá oštěpařka pochvaluje, jejím prvním závodním vystoupením by měl být na počátku června mítink Diamantové ligy v Římě.

"Když budu zdravá a uvidím, že jsem schopná občas přehodit půlku fotbalového hřiště, což je vždycky taková meta, která mě uklidní, tak bych měla začít na Diamantové lize v Římě," řekla Špotáková novinářům.

K tréninku se světová rekordmanka vrátila v listopadu. Má za sebou soustředění na Lanzarote, v Nymburku a v Jablonci. "V lednu jsem měla malinko krizi, ale ono je to i tím, že nemám ráda zimu. Jakmile přejde leden a únor a začne svítit sluníčko, tak cítím úplně jinou energii. Zrovna dneska jsem třeba šla docela kvalitní posilovnu, kdy už jsem měla konečně pocit jako kdysi, že už je to zase zpátky," uvedla.

Spokojený je i trenér Rudolf Černý. "Vytáhli jsme staré deníky z roku 2007, kdy jsme se připravovali na (vítězné) mistrovství světa v Ósace. To penzum práce je podobné, jako když jsem chodila na denní studium na vysokou školu. To jsem schopná zvládnout a docela to jde," pochvalovala si. "Ale naopak zase ta křivka zkušeností neustále roste, to je potřeba vytěžit," dodala s úsměvem.

Jejím hlavním cílem je za rok olympiáda v Tokiu, ale uspět by chtěla i letos na MS. "Ta sezona je trošku jiná, mistrovství světa je až na konci září, takže (v přípravě) není kam spěchat. Ale nechtěla bych tam jet jako obhájkyně, co tam bude zametat. Kdybych na tom nebyla dobře, tak bych zvažovala radši tam nejet, než tam pak být trapná," prohlásila.

Je ráda, že zvládá vrcholovou atletickou přípravu i s dvěma dětmi. "Když máte vedle sebe šikovného partnera a babičky, které obě hlídají, tak se při tom dá docela kvalitně trénovat. Je to právě srovnatelné, jako když jsem kdysi dělala vysokou školu a u toho sport. Není čas na nic jiného než na atletiku a na ty děti, ale už jsem si zvykla," doplnila.