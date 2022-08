Špotáková se vrací na místo, které jí změnilo život, nostalgii odhání

Mnichov - Barbora Špotáková se po dvaceti letech vrací na místo, které jí změnilo život. Na evropském šampionátu v roce 2002 poprvé závodila jako oštěpařka, a i když nepostoupila z kvalifikace, tak se právě po této akci stala z vícebojařky oštěpařskou specialistkou. Po dvaceti letech se vrací jako světová rekordmanka, dvojnásobná olympijská vítězka, trojnásobná mistryně světa a evropská šampionka z roku 2014. Nostalgii odhání, protože v jednačtyřiceti letech přijela bojovat o přední umístění.

Pro Mnichov 2002 využila šance startovat díky mírnějšímu limitu pro závodníky do 22 let. "Všimnul si mě tenkrát trenér Jarda Brabec, který mě zavedl k Honzovi Železnému. Spolu mě přesvědčovali, abych se vykašlala na víceboj a zkusila oštěp, že by mi to mohlo jít. A Honzovi jsem uvěřila. To byl pro mě velký zlom kariéry," vzpomínala Špotáková.

Mezi tehdejšími hvězdami, jako byli Železný, vícebojaři Tomáš Dvořák a Roman Šebrle nebo půlkařka Ludmila Formanová, si s tehdy mladou výškařkou Ivou Strakovou připadaly nepatřičně. "Hleděly jsme na někoho, koho znáš jen z televize. Najednou ho potkáš osobně a jsi součástí českého týmu i s těmi hvězdami. Tenkrát jsem to zažila poprvé a hodně intenzivně jsem to vnímala," svěřila se.

Vrátit se po 20 letech do Mnichova na vrcholnou atletickou akci je pro ni výjimečné, ale nechce se dojímat. "Občas mě nějaká nostalgie přepadne, ale rychle ji pošlu pryč, protože tyhle myšlenky teď před závodem nejsou žádoucí," připomněla, že je stále solidní atletkou.

"Beru to, že to je něco výjimečného. Jsem za to hodně vděčná, že mohu být po dvaceti letech stále aktivní a v dobré formě. Toho si hrozně vážím a beru to jako něco absolutně výjimečného, co se stává hrozně málo lidem. Je to neuvěřitelné, že zase i po těch dvaceti letech jsem součástí českého týmu," ocenila.

V zájmu přípravy na ME vynechala světový šampionát v dalekém Eugene. Po něm se na Diamantové lize v Chorzówě blýskla druhým místem a sezonním maximem 62,29 metru. O pár dní později v Monaku ale hodila jen 57,58 metru a skončila osmá.

"Po posledním závodě jsem taková unavenější a doufám, že se to ještě více zlepší. Myslím si, že bude hrozně důležité projít tou kvalifikací. Pak má přijet hrozně moc lidí na finále, věřím, že to mě hodně zvedne," popsala své rozpoložení před čtvrtečním vstupem do ME.

Už na kvalifikaci, kterou absolvuje ve druhé skupině od 10:15, ji přijede podpořit dost lidí. "Budu tu mít rodinu - oba kluky, Lukáše i mamku. Pro kluky je to taková premiéra, protože jinak za mnou na závody nejezdí," řekla Špotáková, která má se životním partnerem Lukášem devítiletého Janka a o pět let mladšího Darka.