Špotáková se připravuje na roli trenérky, před Vánoci má letos víc sil

Praha - Přestože se oštěpařka Barbora Špotáková rozloučila v září s vrcholovou kariérou, úplné sbohem svému sportu nedala. Dvojnásobná olympijská vítězka řekla novinářům při středečním vyhlášení ankety Sportovec roku, že se dál udržuje ve formě, ráda by příští rok závodila na menších akcích a připravuje se na roli trenérky. Zatímco byla během kariéry bývala před Vánoci na soustředění, nyní si užívá jiný režim a má před svátky víc sil než dřív.

"Do příštího roku plánuji pořád to stejné. Jen nebudu závodit na těch velikánských akcích. Myslím, že ale třeba Duklu reprezentovat budu. Záleží podle situace," uvedla Špotáková. "Pomalu se chci transformovat do role trenérky. Myslím, že je důležité předávat tu oštěpařskou školu," doplnila jednačtyřicetiletá atletka.

Rodačka z Jablonce nad Nisou skončila v novinářské anketě devátá. Nominace do elitní společnosti dvojnásobnou laureátku překvapila. "Já vás podezřívám, že jste mě zvolili kvůli tomu konci a přimhouřili jste oko. Cítila jsem se trošku blbě vůči klukům od vody, kteří měli také fantastickou sezonu a jsou to mí armádní kolegové. Připadám si malinko nepatřičně," uvedla Špotáková.

Posledním závodem trojnásobné olympijské medailistky bylo zářijové finále Diamantové ligy v Curychu, kde skončila pátá. Předtím vybojovala bronz na mistrovství Evropy v Mnichově.

Od konce sezony stihla doma vyklidit spíž, navštívila také řadu společenských akcí. Doma jí zbývá ještě přebrat fotografie. "Měla jsem docela pestrý podzim a bylo to docela hezké. Konečně jsem byla doma a nemusela nikam na soustředění," podotkla Špotáková.

Oproti dřívějšku si nepřipadá o Vánocích tak sedřená. Dříve před svátky absolvovala oštěpařská soustředění. "V tuhle dobu jsme byli vždy v největším zápřahu. Jak jsem byla poctivá, tak jsem to vždy tak podojila, že jsem se vracela před Vánoci úplně hotová. Na jednu stranu jsem to měla ráda. U stromečku jsem ale vždy padla v mrákotách. Teď to tak nemám," řekla maminka synů Janka a Darka.

Ve volném čase stále posiluje, běhá a udržuje se ve formě. Tréninky si dávkuje sama. "Nemusím každý den vstát s tím, že když to bolí, musím to překonávat. To je obrovská úleva," uvedla. Připravuje se i s mladými sportovci. "Chodím trénovat se skupinou mého bývalého trenéra Honzy Tylčeho, s jednou koulařkou. Chodíme jednou týdně do posilovny a občas se podíváme na nějakou oštěpařku, která má zájem," doplnila trojnásobná mistryně světa.

Sama je zvědavá, jakých výkonů v příštím roce na menších akcích dosáhne. Primárně je ale připravená pomáhat mladším závodnicím. "Je dobře, že můžu být na Dukle jako závodnice ne úplně profi kategorie a radit holkám čistě s technikou. Něco jako když jsem já trénovala u Rudy Černého a chodila k Honzovi Železnému na konzultace. To pak funguje nejlíp," dodala Špotáková.