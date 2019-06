Špotáková přijela na Tretru připravená na vše, potřebuje závodit

Ostrava - Světová rekordmanka Barbora Špotáková přijela na ostravskou Zlatou tretru připravená na všechno. V Ostravě už zažila hodně nepovedených závodů a tentokrát od sebe nic nečekala. Se čtvrtým místem s výkonem 60,01 byla smířená. Pro účast v Ostravě se rozhodla na poslední chvíli, protože potřebuje závodit.

Dvojnásobná olympijská vítězka, která se vrací po druhé mateřské pauze, do Ostravy dorazila až dnes. "Já jsem na Tretru přijela smířená se vším. Já jsem čekala průtrž mračen, cokoliv, byla jsem připravená na všechno. Takže mě nemůže nic rozhodit," vykládala.

Rozhodit se ale nechala, když musela čekat na druhý pokus. Už byla připravená na rozběh a stadion tleskal, ale kvůli představování výškařek měla zavřený sektor. "To prostě ta koncentrace zmizí, to tak prostě je. Ale tady naštěstí o nic nejde. Tady jsem naštěstí ani nic nečekala, tak je to jedno. Ale je to blbý. Je těžké jednou za čas nějak vybudit to maximální soustředění, v tomhle věku o to víc," komentovala tento moment sedmatřicetiletá oštěpařka.

Nejdelší byl hned její první hod. Vynecháním čtvrtého pokusu se snažila znovu nastartovat, ale bylo to marné. "To jsem něco zkoušela, ale pak už to nešlo. Nelítalo to nikomu. Sára (Kolaková) se trošku jedním chytla, ale jinak to byl zvláštní závod. Ale to tady zažívám už spoustu let," poznamenala.

Soucítila s vicemistryní Evropy Nikolou Ogrodníkovou, která na Zlaté tretře obhajovala vítězství, ale nehodila ani 54 metrů a skončila poslední. "Já jsem to tady taky zažívala, takovou krizi. Člověk neví, co se děje, prostě to nejde, nejde a nejde," řekla na její adresu.

Pro Špotákovou byla Zlatá tretra třetím závodem při letošním comebacku. V Kolíně hodila 63,85, na Diamantové lize v Římě 61,51. "Když jsem byla zvyklá na jiné metry, tak je to vždycky blbý, když člověk pořád hází míň a míň. Já věřím, že to bude lepší. A když ne, tak to bude ukázka, že pomalu je třeba skončit. I když si myslím, že zatím to pořád žádná ostuda není," řekla.

Potřebuje závodit. "Já takhle nikdy neběžím v tréninku, potřebuju se k tomu trošku rozeběhnout. Škoda, měla jsem dneska i rychleji běžet. Musíme to trošku nějak rozběhat," dodala.