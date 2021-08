Tokio - Oštěpařka Barbora Špotáková dnešní neúspěšnou olympijskou kvalifikací rozhodně kariéru nekončí. Světovou rekordmanku i ve čtyřiceti letech vrcholový sport baví a nechce se loučit špatným výkonem na "podivných" hrách omezených opatřeními proti koronaviru. Jak dlouho ještě bude závodit, to aktuálně neplánuje.

Loni se začala připravovat pod vedením Jana Tylčeho a získala novou energii. "Myslím si, že jsme dobré výkony předvedli. Jedu na světové finále do Curychu letos, vyhrála jsem závod Diamantové ligy. Úplně tragické to není. Baví mě to pořád," líčila zkušená závodnice s připomínkou triumfu na mítinku v Monaku. Dnes chtěla předvést dobrý výkon i pro svého staršího syna Janka. "Ten to teď strašně prožívá doma. Věřím, že prostě to jednou uvidí na stadionu, že to třeba hodím před ním," přeje si Špotáková.

Když po rovněž nepostupovém třetím pokusu čekala v sektoru na závěr soutěže, myšlenky na konec kariéry ji nenapadaly. "Nikdy jsem nekončila špatným hodem, vždycky na tréninku házím do té doby, než se mi povede hezký hod. Takhle s hlavou dolů končit nechci," prohlásila. A chce pokračovat i proto, aby se dočkala návratu předcovidových časů.

Olympiáda v Tokiu je s prázdnými ochozy a výrazným omezením mezilidských kontaktů úplně jiná než třeba ta londýnská, kde Špotáková obhájila zlato z Pekingu. "To byla oslava sportu, radost, setkání s lidmi. Prostě olympiáda, jak to má dělat. To celosvětové setkání. Tohle je úplně takový hybrid. Dneska jsou v módě hybridní auta, tak tohle je přesně hybrid. Je to taková divadelní verze olympiády. Je to, jako když Tři sestry hrály doma v obýváku a přenášely to lidem to obýváků. Je to, děláte to, ale to, co to má přinášet, že se lidi tlačí na sebe, fandí a prožívají emoce společně, to tam není," litovala.

Chybějí jí fanoušci. "Loučit se takhle, před prázdným stadionem, v takhle špatném dni..., to nechci, to bych nerada. To by bylo smutný a já má ráda happyendy a ne smutné konce," uvedla. Opakovaně hovořila o tom, že olympiáda v Tokiu je její poslední. Dnes už tak razantní v tomto přesvědčení nebyla. "Kdo ví. Byla tady šestačtyřicetiletá gymnastka, mimochodem velmi sympatická. Takže všechno je možné. Když bude světová situace třeba jiná, bude nějaká šance na zlepšení...," uvažovala. Příští olympijské hry v Paříži jsou za tři roky.