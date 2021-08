Špotáková i Ogrodníková se v kvalifikaci trápily, tři pokusy byly málo

Tokio - Oštěpařky Barbora Špotáková i Nikola Ogrodníková se protrápily dnešní olympijskou kvalifikací. Dvojnásobná olympijská šampionka Špotáková od rána cítila, že není její den. Chyběla jí dynamika. I kvůli tomu, že v tokijském horku byla až příliš uvolněná. Jediný potenciálně postupový hod předvedla úřadující vicemistryně Evropy Ogrodníková, ale přešlápla.

"Já jsem sama od sebe hrozně hypermobilní a v tom vedru jsem pak jako žvejkačka. Úplně. A vy tam potřebujete mít pružinu, ne žvejkačku. Žvejkačka není pružina. Já jsem teď extrémně flexibilní, tady bych si dala nohu za krk, to v normálních podmínkách neudělám ani náhodou," prohlásila Špotáková.

Nechtěla se na to vymlouvat, ale potřebnou jiskru nenašla. Nepomohlo ani, když se před posledním pokusem snažila roztleskat hlouček členů české olympijské výpravy. "To bylo takové... ne zoufalství, ale člověk se s tím snaží něco udělat. Ale mně by fakt asi dneska nepomohlo nic. Omlouvám se těm, kteří vstávali a kteří věřili. To jediné je mi moc líto. Že mám hodně fanoušků a lidí, kteří mi věřili, a dneska se to nepovedlo. Je to smutné, ale jsou opravdu horší věci v životě," konstatovala oštěpařka, která v kvalifikaci na velké světové akci uvízla poprvé od mistrovství světa v roce 2005 v Helsinkách.

Od rána ale tušila, že to tentokrát nebude dobré. Nepomohlo jí ani vyprávění, jak to v Tokiu vypadalo v roce 1991 na světovém šampionátu. "Včera mě potkal (předseda svazu) Libor Varhaník a říkal, že tu byl v roce 1991 na mistrovství světa. Já říkám: 'A jak tady vlastně dopadl Železňák (Jan Železný)?' A on: 'Vypadl v kvalifikaci.' Tak to nechcete zrovna den před kvaldou slyšet," podotkla Špotáková s hořkým úsměvem.

Papírové předpoklady nenaplnila Ogrodníková, která nenavázala na nadějný první pokus. "Tam jsem byla nachystaná dobře, akorát jak ten povrch je rychlý, tak jsem byla hodně blízko u čáry, a abych doprovodila ten hod, tak jsem udělala milimetrový přešlápek, což mě strašně mrzí. Vím, že tohle by byl hod, který by mě určitě kvalifikoval do finále," litovala.

Pak posunula rozběh o dvě stopy dál. "Trvá, než se s tím nějak sžijete, ale snažila jsem se do toho druhého jít. Ve třetím mi úplně zvadly nohy. To byla jen rána bez nohou a nikam," popsala následné nezdary. Nejdelší měřený pokus byl dlouhý jen 60,03 metru.

Kvůli brzkému začátku kvalifikace musela vstávat v 5:40. "Už na mě padla taková únava. Ale je otázka, jestli to spíš nebyla psychická stránka, že člověk ví, že má poslední ránu. Fakt jsem se snažila, ale ty nohy prostě vůbec nejely," doplnila.