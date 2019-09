Špotáková chce na MS ukázat, že nepatří do starého železa

Praha - Oštěpařka Barbora Špotáková chce na mistrovství světa ukázat soupeřkám, že ještě nepatří do starého železa a že by s ní měly v nadcházejícím olympijském roce počítat. Osmatřicetiletá světová rekordmanka se cítí nejlépe v sezoně, ve které ji limitovaly problémy s achilovkou. Těch se dokázala zbavit a má za sebou vydařenou závěrečnou přípravu na vrchol sezony.

V Dauhá by si ráda vylepšila sezonní maximum 63,85 metru, které hodila hned při květnovém vstupu do sezony v Kolíně. V hlavě má také limit IAAF pro olympijské hry v Tokiu, který je rovných 64 metrů. "Koncem léta odezněly problémy s achilovkou. Až před mistrovstvím světa jsem se mohla připravovat naplno. Myslím, že jsme udělali dost práce. Doufám, že si to tělo nějak přebere a mohla bych být na vrcholu," řekla Špotáková na dnešní tiskové konferenci.

Podzimní závody vždycky měla ráda. Světový rekord 72,28 hodila před jedenácti lety 13. září. "Mohla by to být moje výhoda. Pořád cítím, že mi zbyla nějaká energie, zatímco nějaké ty holky jsou doufám malinko vytřískaný," přemítala.

Po loňském červencovém porodu druhého syna Darka se vracela kvůli olympijským hrám, které budou za rok v Tokiu. A právě před olympijskou sezonou chce soupeřkám vyslat jasný vzkaz. "Holky pocítily, že jsem porazitelná. Mám ráda, když uzavřu sezonu hezkým závodem. Přála bych si je malinko postrašit, že ještě nepatřím do starého železa. Ta příští sezona, Tokio, je neskutečně blízko," řekla dvojnásobná olympijská šampionka.

V Dauhá bude obhajovat zlato z Londýna. "Takhle to neberu, od té doby se odehrála spousta věcí. Pro mě je spíš důležité, abych z toho závodu měla dobrý pocit," řekla.

Současná světová špička oštěpařek, do které patří i další Češka Nikola Ogrodníková, je podle ní vyrovnaná. "Je to i docela otevřené. Asi když se podaří hodit okolo 65 metrů, bude možné myslet na medailové pozice. To není zas tak daleko. Můžu se mýlit, můžou se holky splašit. Budeme moudřejší po kvalifikaci," přemítala trojnásobná světová šampionka.

Kvalifikace je na programu den před finále, což jí úplně nevyhovuje. Případné bolístky z kvalifikačních pokusů totiž není snadné dát tak rychle dohromady. "Myslím, že to není jen pro mě, že všechny holky jsou na konci sezony trochu bolavý," poznamenala Špotáková.

V Dauhá bude jednou ze tří českých reprezentantek v oštěpařském sektoru. Vedle ní a vicemistryně Evropy Ogrodníkové bude závodit také finalistka loňského ME Irena Šedivá.