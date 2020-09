Špotáková čarovala a pak se radovala jako ze světových titulů

Ostrava - Všemi možnými i nemožnými prostředky bojovala oštěpařka Barbora Špotáková, aby se pozitivně naladila na Zlatou tretru, kde se jí v minulosti často nedařilo. Fungovalo to. Hned prvním hodem poprvé od porodu druhého syna Darka v létě 2018 překonala hranici 65 metrů a rozhodla o svém vítězství. Měla z něj stejnou radost jako ze světových titulů.

Zapomenuté bylo měsíc staré trápení na mistrovství republiky, kdy rozbolavělá jen pochybovačně kroutila hlavou nad tím, že by si měla spravit chuť třeba na Zlaté tretře. Ale achilovky přestaly bolet, světová rekordmanka mohla začít běhat a nečekané se stalo skutečností.

Navíc tentokrát dala velký důraz i na mentální přípravu na závod, jehož sektor po sérii nezdarů označila za pohřebiště. "Měla jsem takový mentální koučink, abych si to nepřipouštěla. Nepodcenila jsem to. Vzala jsem si s sebou nějaké věci. Normálně jsem si vygooglila, co je na odehnání negativní energie. Vzala jsem si pár věcí, co jsem si našla na internetu, že to dělají. Připravila jsem se po všech stránkách," vykládala novinářům.

Nechtěla být konkrétnější. Pomohly jí i děti. "Mám pár takových talismanů, dva plyšáky z domova. Janeček mu šel domluvit, aby mi přinesl štěstí, i takové okultní věci jsem připravila," doplnila.

Po prvním až nečekaně dalekém pokusu jí problesklo hlavou, že to zafungovalo. Hlavní ale bylo, že je konečně několik týdnů fit. Díky tomu po osmi letech znovu v Ostravě vyhrála. "To jsem nečekala a mám fakt obrovskou radost. Stejnou, jako když jsem vyhrála mistrovství světa, když to můžu srovnat. Ostatně Zlatých treter mám míň než titulů mistryně světa," řekla trojnásobná světová šampionka. Mýlila se, má jich stejně. Nevzpomněla si na svůj první triumf na Zlaté tretře v roce 2007.

První hod v jejím podání byl mimořádně povedený. "Krásně jsem se na to zkoncentrovala. I Honza Železný mi ho chválil, takže paráda," pochvalovala si. Žádná ze soupeřek na to nedokázala odpovědět. "Trochu mi to připomínalo rok 2008, kdy jsem 13. září hodila svěťák prvním hodem a tím pádem jsem tu soutěž trochu zmrazila, protože všichni čuměli," vzpomínala Špotáková.

Devětatřicetiletá dvojnásobná olympijská vítězka si prodlužuje kariéru, protože touží po posledním olympijském startu v Tokiu. Zlatá tretra ji nabila energií. "Jak mám dvě děti, je to fofr a kolikrát přemýšlím, jestli to má ještě smysl. Ukázala jsem, že má, ještě to není úplně špatné."

Přehodila olympijský limit mezinárodní federace, ale ty v této sezoně plnit nelze. "Trochu to mrzí, ale věřím, že pokud budu chtít na olympiádu, stejně to musím prokázat. Vždycky jsem to tak měla. Jen mi přijde zvláštní, že tohle je zmražené, ale světové rekordy se počítají," komentovala to.

Byla nadšená, že se Zlatá tretra mohla v odloženém termínu uskutečnit a že na ní mohli být fanoušci. "Nemůžeme se pořád bát. Mně se tak nelíbí tohle zastrašování, nejsem toho přítel. Jsem ráda, že lidi přišli a že žijeme. Když to bylo úplně plné, tak to na mě bylo až moc svazující. Dneska přišli ti fanjšmekři a bylo to super," radovala se.

Se sezonou poznamenanou koronavirem se rozloučí tam, kde v červnu začala: na kladenském Sletišti. "Můžu potvrdit, že budu 16. září na Kladno hází. Achilovky jsou dobré, to poznám. Je to skoro můj domácí stadion, tak se moc těším. Ale takové jako tady to nebude," dodala.