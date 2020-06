Špotáková byla nervózní, nabudil ji souboj s Ogrodníkovou

Kladno - Hodně nervózní byla světová rekordmanka v hodu oštěpem Barbora Špotáková z prvního startu po osmi měsících. Na kladenském Sletišti ji vyhecoval souboj s Nikolou Ogrodníkovou, kterou výkonem 63,69 metru porazila o 77 centimetrů. Pochvalovala si atmosféru, i když diváci kvůli opatřením proti šíření koronaviru nesměli na stadion, ale museli stát za páskou v přilehlém parku.

Dvojnásobná olympijská vítězka naposledy závodila loni v říjnu na mistrovství světa v Dauhá, kde skončila devátá. "Nervozita byla velká. Ale to je hrozně důležité, aby byla, já to už potřebuju. Měl by to mít každý závodník. Cítila jsem to hrozně dlouho, celý týden, ale tak to má být správně. Až jsem si říkala, jestli to není příprava skoro jak na olympiádu," popisovala své rozpoložení.

Chtěla dokázat, že s novým trenérem Janem Tylčem jdou dobrým směrem. "Jsem ráda, že jsme dokázali, že nám to spolu jde dobře a že spolupráce funguje. To bylo vidět, to jsme předvedli," pochvalovala si.

K lepšímu výkonu jí pomohl i tlak úřadující vicemistryně Evropy Ogrodníkové. "Loni hodila 67,40, takže ona je tady loňská jednoznačná jednička a ještě šla k lepšímu trenérovi. Určitě je to velká soupeřka, která pořád hrozí. Je na tom evidentně dobře. Ale je to skvělé, protože když je tady, tak tyhle závody mají hned mezinárodní rozměr. Kdybych tady házela sama, tak si myslím, že tak daleko nehodím," řekl Špotáková.

Na kladenském stadionu občas trénuje, ale hází zde jen málokdy. "Abych řekla pravdu, tak zase tak dobře se tady nehází. Potřebuju se zaměřit na nějakou budovu a tady jsou na obou stranách stromy. Taková indiferentní jednolitá zeleň, je těžké udržet tu pozornost," posteskla si. Situaci jí komplikovalo také sluníčko. "Svítilo do očí. Nebylo to úplně jednoduché," doplnila.

Příští týden by mohla závodit na pražské Julisce na Memoriálu Josefa Odložila, ale jisté to není. "Ještě nevím, protože mě malinko bolí achilovka. Vzhledem k tomu, že to jsou domácí mítinky, tak to není úplně nutné lámat přes koleno," prohlásila.

Atleti si na kladenském mítinku přišli jako na běžném závodě

Zahájení atletické sezony v Kladně vypadalo navzdory přetrvávajícím opatřením proti šíření koronaviru jako běžný domácí mítink. Jen diváci nesměli do ochozů, ale na závodech nechyběli - shromáždili se v přilehlém parku. Rozhodčí udržovali od atletů odstup, ale neměli roušky. Bez roušek nastupovali i závodníci na plochu. Náčiní se dezinfikovalo až po závodech.

Atleti si pochvalovali, že žádná omezení nepocítili. "Přišlo mi, že ve výsledku to nebylo zas tak špatné. Když jsem přijel na stadion, tak jsem čekal, že to tady bude úplně zavřený a nikde nikdo. Jenom budou kamery, aby to posílaly do světa přes internet a po televizi. Tenhle stadion je naštěstí dobrý, že lidi můžou být v parku a využít toho, aby se podívali na nás na atlety," řekl koulařský rekordman Tomáš Staněk.

Desítky fanoušků postávaly i za oštěpařským sektorem, kde byly k vidění výborné výkony Jakuba Vadlejcha a Barbory Špotákové s Nikolou Ogrodníkovou. Hlasatel je vyzýval, aby závodníky povzbuzovali. Vicemistryni Evropy Ogrodníkovou to dokonce rozhodilo. "Uvažovala jsem, že řeknu, že chci klid. Ten první závod je hrozný, nemám ráda první závody a první pokusy. Postavíte se tam a začnete se třást. Vůbec nevíte, co bude," svěřila se.

Světová rekordmanka a vítězka kladenské soutěže Špotáková v sektoru nezaznamenala nic nezvyklého oproti běžnému režimu. "Bylo nás tam málo, takže jsme seděly od sebe. Fakt jsem nevnímala žádné velké změny. A jsem za to ráda, že to je prostě pryč," oddechla si.