Špotáková byla na Diamantové lize v Paříži šestá, Ogrodníková osmá

Paříž - České oštěpařky se na dnešním mítinku Diamantové ligy v Paříži neprosadily. Dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková sice při druhém startu v sezoně přehodila šedesátimetrovou hranici, ale výkon 60,35 stačil jen na šesté místo. Nikola Ogrodníková byla osmá za podprůměrných 57,58. Vyhrála japonská svěřenkyně českého trenéra Davida Sekeráka Haruka Kitagučiová výkonem 63,13.

Čtyřicetiletá Špotáková do sezony vstoupila teprve v úterý, kdy na mítinku Kladno hází zapsala 58,70 metru. Výkon dnes hned prvním hodem o více než metr a půl vylepšila, ale pak už neměla žádný měřený pokus. Ogrodníková při první letošní soutěži oštěpařek v Diamantové lize prožila nejhorší závod v sezoně. Vůbec poprvé se nedostala přes šedesát metrů. Její nejdelší pokus ze druhé série byl více než o pět metrů horší než její sezonní maximum 62,80.

Kitagučiová se pokusem ze třetí série podruhé v sezoně dostala za 63 metrů a udržela letošní neporazitelnost. Po čtyřech výhrách na domácí půdě a úterním triumfu na kladenském Sletišti zvítězila i v nejkvalitnější kategorii mítinků.

Ve skvělé formě se měsíc před obhajobou světového titulu na stovce předvedla nestárnoucí sprinterka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová. Pětatřicetiletá Jamajčanka jasně zvítězila v čase 10,67, kterým vyrovnala vlastní světové maximum tohoto roku. Olympijská vítězka z Pekingu 2008 a Londýna 2012 připravila svoji nástupkyni na olympijském trůnu Elaine Thompsonovou-Herahovou o rekord mítinku z loňska.

Soutěž výškařek ovládla trojice Ukrajinek v čele s úřadující halovou mistryní světa Jaroslavou Mahučichovou, která vlastní světové maximum vylepšila na 201 centimetrů. "Je fajn skočit 201 a měla jsem dobré pokusy i na 205," pochvalovala si. Cítí se být připravená na vysoké výšky, i když je pro ni velmi těžké trénovat. "Potřebuji zůstat koncentrovaná na přípravu navzdory všemu tomu, co se děje doma. Je to pro mě strašně těžké, protože se nemůžu vrátit domů, než moje sezona v září skončí," svěřila se reprezentantka okupované země.

Čtvrtý nejlepší ženský steeple v historii předvedla dvaadvacetiletá keňská rodačka v barvách Bahrajnu Winfred Mutile Yaviová, která si vylepšila osobní rekord na 8:56,55 a dostala se do čela letošních světových tabulek.

Součástí programu byl také trojboj pro vícebojaře, z něhož desetibojařský světový rekordman Kévin Mayer absolvoval jen vrh koulí (15,61) a dálku (738). Na závěrečné krátké překážky nenastoupil, protože to považoval za příliš riskantní. "Místo toho jsem na rozcvičovací dráze běžel 150 metrů v tempu čtyřstovky, abych simuloval poslední disciplínu prvního dne desetiboje. Jsem celkem spokojený s výsledky v kouli a dálce. Před třemi týdny jsem nemohl v tréninku sprintovat a skákat, takže se to zlepšuje. Pokud se do mistrovství světa v Eugene udržím zdravý, můžu být velmi silný," řekl francouzský vícebojař, kterého pronásledují častá zranění.

Další zastávkou Diamantové ligy bude 30. června Stockholm.

Mítink atletické Diamantové ligy v Paříži: Muži: 200 m (vítr: +0,6 m/s): 1. Adams (JAR) 19,82, 2. Ogando (Dom. rep.) 20,03, 3. Fall (Fr.) 20,26. 400 m: 1. Gardiner (Bah.) 44,21, 2. Feliz (Dom. rep.) 44,92, 3. Nene (JAR) 44,99. 800 m: 1. Robert (Fr.) 1:43,75, 2. Bol (Austr.) 1:44,00, 3. Van Diepen (Niz.) 1:44,14. 5000 m: 1. Barega (Et.) 12:56,19, 2. Ndikumwenayo (Burun.) 13:05,24, 3. Edris (Et.) 13:06,54. 110 m př. (-0,2 m/s): 1. Allen (USA) 13,16, 2. Pereira (Braz.) 13,25, 3. Kwaou-Mathey (Fr.) 13,27. Tyč: 1. Broeders (Belg.), 2. R. Lavillenie oba 580, 3. Collet (oba Fr.) 575. Trojskok: 1. Díaz Fortun 17,66, 2. Díaz (oba Kuba) 17,65, 3. Pichardo (Portug.) 17,49. Ženy: 100 m (+0,5 m/s): 1. Fraserová-Pryceová (Jam.) 10,67, 2. Neitaová (Brit.) 10,99, 3. Ta Louová (Pobř. slon.) 11,01. 400 m: 1. Millerová-Uibová (Bah.) 50,10, 2. Kaczmareková 50,24, 3. Kielbasińská (obě Pol.) 50,28. 100 m př. (-0,4 m/s): 1. Amusanová (Nig.) 12,41, 2. Charltonová (Bah.) 12,63, 3. Semberová (Brit.) 12,73. 3000 m př.: 1. Yaviová (Bahr.) 8:56,55, 2. Alemayehuová 9:09,19, 3. Abebeová (obě Et.) 9:11,09. Výška: 1. Mahučichová 201, 2. Geraščenková 198, 3. Levčenková (všechny Ukr.) 195. Disk: 1: Allmanová (USA) 68,68, 2. Perkovičová (Chorv.) 68,19, 3. Pudenzová (Něm.) 64,39. Oštěp: 1. Kitagučiová (Jap.) 63,13, 2. Muzeová (Lot.) 62,56, 3. Jasiunaiteová (Lit.) 62,09, ...6. Špotáková 60,35, 8. Ogrodníková (obě ČR) 57,58.