Spory o teplo ve Velkých Hamrech pokračují, cena je příliš vysoká

Velké Hamry (Jablonecko) - Ve Velkých Hamrech na Jablonecku pokračují spory o dodávky tepla. Firma CZP Velké Hamry, s níž město jedná o roční smlouvě, žádá za gigajoule přes tisíc korun, běžně se přitom ceny u centrálně dodávaného tepla pohybují kolem 600 korun za gigajoule. Dodavatel nabízí cenu nižší v případě pětileté smlouvy, tu ale nemůže radnice bez vypsání veřejné soutěže uzavřít. Porušila by zákon, uvedl na webu města starosta Jaroslava Najman (NEZ).

Původní dodavatel tepla Golem na začátku října zastavil dodávky tepla do 21 domů včetně domů s pečovatelskou službou a tamní školy s tím, že s městem nemá od začátku roku 2019 uzavřenou smlouvu. Dotklo se to více než 300 trvale hlášených obyvatel a stejného množství školáků. Dodávky firma obnovila až poté, co liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) využil možností, které mu dává nouzový stav, a nařídil firmě dodávky obnovit. Od 8. října se tak v celém městě znovu topí.

Radnice pak znovu začala jednat s dodavatelem o smlouvě. "Upozorňovali jsme zástupce města, že zajištění dodávek pouze na 12 měsíců je nesmyslné a promítne se nepříznivě do ceny tepla. Musíme do ní započítat náklady na nové kotle, jejich připojení a další nutné věci. Když se to rozpočítá jen na 12 měsíců, vyjde vysoká cena," řekl MfD zástupce CZT Velké Hamry Lukáš Sovák. Nové kotle jsou třeba kvůli havarijnímu stavu kotelny.

Původní kotle nebyly schopné dodávat teplo v požadovaném množství a teplotě. Lidé si stěžovali, že radiátory jsou chladné a místo teplé vody teče studená. CZT Velké Hamry přitom vznikla teprve před dvěma týdny. Založili ji věřitelé firmy Golem, která teplo pro část Hamrů dosud zajišťovala a neplatila dodavatelům. Podle starosty teď věřitelé chtějí své peníze zpět, proto je cena vysoká. Město se proto kvůli ceně obrátilo na Energetický regulační úřad.

Radnice nechce smlouvu na déle než rok, protože má uzavřenou smlouvu s novým dodavatelem, který ve městě buduje plynové kotelny. Dodávky tepla měl původně zajistit už od 1. října, práce ale nabraly zpoždění, podle starosty i kvůli obstrukcím firmy Golem. "Výstavba kotelny pro ZŠ v současné době již probíhá. V polovině prosince 2020 by tak teplo z plynové kotelny mělo být dodáváno do základní školy," uvedl starosta. Během příštího roku by se pak měly napojit i domov důchodců a domy na sídlišti. K pětileté smlouvě tak podle Najmana není důvod.